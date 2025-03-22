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彰化某國中爆霸凌！　他被同學4扁1...打到全身傷不敢上學

▲▼亞洲小學生、教室。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲彰化某國中爆出4學生對1名學生毆打成傷。（示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣某國中驚傳霸凌！一名同學指控在教室被某同學言語挑釁、叫囂，又被該同學及其他3人毆打，不僅造成全身多處擦挫傷。還因此罹患創傷後壓力症候群，無法正常上學，家人得知後拿驗傷單向地院提告求償精神撫慰金80萬元，彰化地院審結，4名動手學生及7名家長，應連帶賠償其醫療費1,050元，以及15萬元的精神慰撫金。

判決指出，被害學生指控4名同學，於去年初時對他施暴，導致其身心受到嚴重傷害。事件起因於其中一人在教室內挑釁被害學生，下課後更在走廊叫囂，又在學校廁所附近，聯手其他三人毆打被害學生，造成左胸挫傷、左上肢挫傷、頸部前方抓傷、下背挫傷等多處外傷。更嚴重的是，因此事件罹患創傷後壓力症候群，身心健康受到嚴重影響，不僅無法正常上學，更飽受精神折磨，夜不能寐，恐懼不安。

被害學生，因此向法院提起民事訴訟，請求4名動手學生及家長，連帶賠償醫療費用1,050元以及高達80萬元的精神慰撫金。被告方面則對事實大多不爭執，但對於精神慰撫金的金額提出異議。法院審理過程中，仔細考量了各方證據，包括驗傷報告、心理衡鑑報告、學校相關紀錄等，最終認定被告確實存在共同傷害的行為，並確認原告所受傷害的真實性及嚴重性。

法院認定4名學生及7名家長須連帶負擔損害賠償責任，考量被告家庭的經濟狀況，最終判決被告連帶賠償原告醫療費用1,050元以及15萬元的精神慰撫金，並自113年10月12日起計算利息。


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保護被害人隱私，避免二度傷害。
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