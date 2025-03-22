彰化139縣道又出事！2單車國中生騎單車去賞鷹　擦撞機車慘摔

記者唐詠絮／彰化報導

彰化139縣道又出事了！今天上午一名江姓男子騎機車要左轉大彰路1段時，後方1名就讀國中學生單車擦撞機車頭倒地，另一名國中同學騎單車緊跟在後，閃避不及追撞也自摔，手腳擦挫傷，消防局據報後緊急到場將2名同學送醫，詳細肇事原因待查。

▲彰化2名國中生騎單車上139縣道與機車擦撞摔傷。（圖／民眾提供）

彰化警分局安山派出所上午據報，有2名騎單車的國中生遭撞傷，立即前往，經初步了解，當時一名南投江姓男子騎乘機車由往芬園鄉方向行駛，要左轉往大彰路一段423巷口時發生車禍。

▲彰化2名國中生騎單車上139縣道與機車擦撞摔傷。（圖／民眾提供）

後方騎單車的國中學生右側車身不慎與機車頭擦撞後倒地；接著後方另一名同樣騎著腳踏車的國中生，又往機車右側閃避不慎自摔手腳挫傷，機車騎士立即下車查看2學生傷勢，待消防救護人員到場，將人送往部立彰化醫院治療，所幸無生命危險。

由於每年三、四月間，八卦山就會出現灰面鵟鷹過境北返的盛大場面，今天上午「2025鷹揚八卦賞鷹活動」在芬園鄉文德國小熱鬧揭幕，139縣道大彰路沿線出現機車、轎車及自行車往來車潮，當時受傷的國中生是從員南路騎上139縣道，居民猜測是要前往賞鷹途中發生追撞自摔，不過確切的原因仍待警方調查釐清。