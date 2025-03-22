借拉風賓士載友拜拜！西濱猛撞緩撞車　車頭車尾爛毀...駕駛超慘

▲西濱台61線芳苑王功路段賓士車撞緩撞車。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名23歲巫男向朋友借賓士轎車，開車載著21歲蔡姓友人，要前往拜拜途中，行經西濱台61線192K時，疑似未注意車前狀況，撞到外側車道的緩撞車，車頭變形、車尾被削掉一大半，零件掉落一地，事故發生後一度封閉，所幸駕駛及友人僅輕微擦傷未送醫，至於肇事確切原因尚待釐清。

今天上午08時38分許，台61線192公里外車道處發生車禍，事故佔用內外側車道，芳苑警分局立即通知台中工務段、及芳苑交通分隊、王功、漢寶等派出所出動前往現場處理。

▲西濱台61線芳苑王功路段賓士車撞緩撞車。（圖／警方提供）

芳苑警分局初步調查，巫男駕駛賓士轎車載蔡姓男性友人，沿芳苑鄉台61線外側車道由北往南行駛，行經台61線192公里時，當時外車道正在進行移動式施工，緩撞車後方300公尺也停有警示車。

巫男疑未注意車前狀況猛撞緩撞車，2人受擦挫傷，雙方酒測值為0，造成車頭及車尾受損，緩撞車後車尾也凹陷，9時20分事故排除，交通恢復順暢，詳細肇事原因待查。

▲西濱台61線芳苑王功路段賓士車撞緩撞車。（圖／警方提供）

據了解，撞爛的是CLA200，是豪華小車家族第二代車型，新車價格至少197萬，這一撞車尾削掉撞爛，零件外露，車頭也凹陷變形，若要維修恐花上一筆為數不小的維修費。