性侵女學生「還偷錄逞慾片」　印度教授認了：上傳A片網站

▲印度一名教授被指控，長年性侵女學生。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（UP）一名大學教授被指控長年性侵女學生，不僅錄下逞慾惡行，藉此勒索受害者，甚至把其中一些影片上傳到A片網站。他逃亡3天之後，目前已被警方逮捕。

新德里電視台報導，50歲的庫瑪爾（Rajnish Kumar）在「Seth Phool Chand Bagla研究生學院」教授地理學，2008年開始性侵女學生，直到本周稍早，多名受害者匿名報案，才讓案情曝光。

庫瑪爾被捕後，手機上找到超過65部影片，部分內容還被分享到網路上。他向警方供稱，自己與其中一名女學生發生性關係時，無意間被電腦鏡頭拍下，這才萌生「想法」，著手在自己的電腦安裝特殊軟體，錄下往後的每一次惡行。

警官辛哈（Chiranjeev Nath Sinha）透露，庫瑪爾1996年曾經結婚，與妻子沒有小孩。他除了性侵女學生並且拍成影片，還把影片當作把柄、勒索受害者，甚至要求對方繼續任憑自己洩慾。

除此之外，庫瑪爾還會向學生或家長收賄，拿到足夠的金錢，才願意給予學生更好的考試成績，甚至為他們找工作。

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