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美容師輕生「租屋處變凶宅」房東告她母親　求償200萬結果曝

樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女美容師輕生害租屋處變「凶宅」，房東轉而向家屬求償。（示意圖／取自Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名黃姓女美容師租屋當工作室，2021年1月在屋內輕生，導致房子變成凶宅。王姓房東認為房屋價值貶損，轉而向死者母親提告求償200萬元。一、二審法院認為，王男在事發隔月就以同樣租金順利出租，黃母也非租賃契約上的連帶保證人，因此判王男敗訴，王不服上訴，最高法院發回更審，高雄高分院更一審改判，認為黃母繼承女兒遺產範圍內要賠償159萬元，黃母也不服上訴，但遭高院駁回，全案定讞。

判決書指出，黃女2020年5月租房經營美容工作室，但因經營不善，背負不小經濟壓力，半年後曾赴身心科就診，不料2021年1月仍於租屋處輕生。

王姓房東主張，黃女是有相當智識經驗成年人，應知道輕生會導致房屋價值貶損，具有相當因果關係，存在不確定故意，也違反承租人保管義務，考量房屋市價500萬元，凶宅通常貶損40％，因此向遺產繼承人黃母求償200萬元。

原本一、二審法院審理時認為，黃母沒有在租約上的「連帶保證人」簽名，再者王姓房東事後也未將房屋托售，反到在1個月後就以1萬6000元出租給他人，是否因為成為凶宅而難以出售，甚至造成交易價格貶損，缺乏依據。

王男則聲稱價格，經不動產估價師公會鑑定，價格確實出現落差，但法官認為，房價由市場供需決定，受地段、交通便利性、生活機能、結構材料、屋內裝潢及維護現況、屋齡等多個因素影響，難以客觀論斷全為黃女輕生造成，何況黃母僅陪同看屋，非租約的連帶保證人，也未在租約上簽名，原告請求黃母賠償自屬無據，因此判王男敗訴。

全案上訴後遭高院發回更審，高雄高分院更一審則認為，黃女為成年人，應該知道在屋內輕生，會造成房屋價格減損，而黃母也未拋棄繼承，因此改判她要賠償159萬，黃母同樣不服上訴，但被最高法院駁回，全案定讞。

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