台中同母異父兄妹1死1生　扣案「一大箱證物」2瓶酒空了

▲台中北區離奇死亡案，檢警今日上午相驗林女遺體，扣案證物一大箱。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北區榮華街昨日傳出一對「同母異父兄妹」情緒不佳，在住處內相約離世，結果哥哥陳男清醒，發現妹妹林女已經屍僵死亡。檢警今相驗林女遺體，並有大量扣案證物，可見裡頭有酒瓶、粉色筆袋等。警方說，並未依加工自殺罪送辦陳男，詳細案情由檢方釐清。

昨日13時許，北區榮華街一處住處傳出死亡案件，警方或報導場，發現林女身上並沒有明顯外傷，但已經死亡，一旁男子為林女同母異父哥哥陳男，2人疑似前一晚（15日）情緒低落，相約飲酒後，在住處離世，現場查扣相關器具。

據了解，林女在案發前有找哥哥飲酒，疑似都因為生活不順遂，才導致有後續情況。檢警今日上午相驗林女遺體，疑似為雙方家屬近10人到場，神情哀戚，鑑識小組將一大箱證物帶至殯儀館相驗辦公室，交由檢方勘驗。

警方表示，該名陳男（52歲）與死者林女（45歲）為同母異父的兄妹，陳男由員警帶返所協助調查，案發現場由鑑識人員進行採證，並未以加工自殺罪送辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995