爆料王定宇曖昧人妻！葛斯齊提供新事證　拒和解「就在法院講」

記者劉昌松／台北報導

狗仔記者葛斯齊爆料民進黨立委王定宇過去曾曖昧人妻，被王定宇提告民事求償180萬元外，還被控刑事妨害名譽，台北地檢署18日開庭傳喚雙方，王定宇由律師代表出庭，庭訊約半個多小時後結束。葛斯齊表示，雙方都同意傳醫師人妻作證，「那就傳吧」，「雙方都知道大家的底是什麼，就等檢調調查」。

▲葛斯齊因被王定宇控告妨害名譽，18日下午到台北地檢署出庭。（圖／記者劉昌松攝）

葛斯齊2024年11月間在網路爆料，po出王定宇和人妻的曖昧對話截圖，指王定宇問人妻「要穿怎樣來見我，拍給我看」，王定宇稱葛斯齊P圖造謠，葛斯齊再PO對話截圖，顯示人妻曾婉拒王定宇約碰面並稱：「怕影響你，影響整個黨。」葛斯齊指這名人妻是2021年到王定宇服務處噴漆「X人妻很爽嗎」等字句的醫師前妻。

王定宇委由律師分別提出民、刑事告訴，台北地院3月7日開庭審理民事案時，葛斯齊聲請傳喚人妻作證，並指出王定宇曾專程帶人妻去公開活動，讓人妻見到仰慕的總統蔡英文，法官當庭並未決定是否傳喚證人。

葛斯齊3月18日下午因同一件事的刑事告訴，到台北地檢署出庭應訊後，向記者表示，有提供新的東西給檢察官，同時表示，王定宇律師也同意傳換人妻，葛斯齊說：「我今天提供更多人，那檢察官也不希望傳太多，雙方攻防都知道大家的底是什麼，就等檢調調查。」記者詢問是否會想跟王定宇談談不要打官司，葛斯齊回應：「他不是說法院講，有什麼好談，就在法院講就好。」