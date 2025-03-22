同事提離職「還有1個月才走」　狂擺爛卻照領薪資！網風向一面倒

▲同事已經提離職。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

「有必要得罪整間公司的人嗎？我們可沒得罪你耶！」近日有網友發文透露，他有個同事2月底就表明要離職，但實際走人的時間是3月底，而在這段期間，對方就一直擺爛，讓大家非常困擾。貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在「匿名公社」上發文表示，他的同事在2月底提出離職申請，並於3月底正式走人。然而，自遞交離職信後，該同事開始各種擺爛，工作態度非常差。

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原PO表示，這名同事被詢問工作相關問題時，經常回答「不知道」；被要求處理任務時，總是聲稱「沒空」；當客戶打電話詢問業務情況時，也經常無法給出清楚的答覆。

原PO接著說，該同事還時常拿著手機錄影，並把「勞基法」掛嘴邊，以言語挑釁同事。他直言，「不做事，薪水還要照給，要離職沒問題，但有必要得罪整間公司的人嗎？我們可沒得罪你耶！」

不過貼文曝光後，底下網友卻表示，「有沒有一種可能是，你們集體霸凌他，才會導致他離職？通常離職會這樣回答的，基本都是受盡委屈、忍無可忍了」、「都開無敵了，不然咧」、「要離職的人沒把特休一口氣休完公司就要偷笑了好不好」、「遞離職就是頂天啊，連主管都能嘴了，何況是擺爛」、「基本上會離職多數不是錢沒到位，就是受委屈」。