婚後1變化超困擾！人夫上健身房更崩潰「沖冷水降火」　一票傻

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名人夫日前發文，坦承與妻子從熱戀期時的「一起洗澡省水」到如今婚後「分房睡」，自己對夫妻生活漸漸失去慾望。但他強調自己並非「不行」，因為看成人片仍有反應，甚至在健身房遇到身材曼妙的女子時更是難受，最後只能靠冷水澡降火，不禁求助「這是正常的嗎？」引發網友熱議。

人夫在「匿名公社」表示，當年跟老婆剛交往時，總是找各種理由與對方親密，「剛認識就呼攏她說要洗澡省水就一起洗澡（沒想到洗的比一個人洗還要久）」，連睡覺都要以「穿著衣服睡很容易流汗」為由，要求光著身體抱睡。

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然而，結婚後有了小孩，卻漸漸變成「不一起洗澡，睡覺也分開」，甚至對性生活完全沒慾望。但他強調不是自己不行，「我看到A片一樣有反應，還有就是為了健康還去健身，但是去健身房看到身材曼妙的健身女子，身心都會有慾望，腫漲難受」，每次都只能在健身房淋浴間洗冷水澡「降火」。

原PO直呼，自己並不想花錢去找消費，也不想外遇，但面對生理需求，只能靠看健身或清涼泳裝內衣影片、成人片度過，也發現自己對「沒脫的比有脫的」更有反應，讓他更加疑惑，想詢問大家這樣的狀況是否正常。

貼文引發議論，「正常，DIY或是注意力轉移到其他興趣就好」、「很正常兄弟」、「只能說正常也不正常，有小孩後應該更要注意另一半的性需要」、「清粥小菜吃膩了，想要吃漢堡薯條了」、「夫妻不要分房睡，這很重要。很多分房後，感情容易受到影響。」

一票網友則是傻眼，「沒脫的比有脫的更能引起反應？唬爛的吧？光視覺衝擊感就不同」、「看來可能會偷吃」、「對老婆沒興趣，但對別人老婆有興趣？」