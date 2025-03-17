雲云董座「3大殺機」坦承謀殺遭聲押　自認被霸凌崩潰砍死技術長

▲雲云董座曾志新殺害技術長遭檢方聲押。（圖／記者黃彥傑攝）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

雲云科技董事長曾志新本月7日下午，持30公分料理刀殺害梁姓技術長，梁送醫搶救後傷重不治，曾則是自戕傷重，救治10天後於今（17日）出院，隨即被帶回警局偵訊，移送檢方複訊後聲押，預計明天下午2點開庭裁定。據悉，曾的犯案動機有三，且坦承買刀預謀殺人，最終在對方離職當天情緒失控鑄下大錯。

據了解，雲云科技公司規劃要申請IPO，公開發行股票，但公司獲利狀況始終不如預期，而曾與梁早已關係不睦，也極少與對方傳訊息來往，案發前一個月，曾懷疑梁找來前員工，竊取公司商業機密的核心技術，造成公司極大損失，此點正是埋下殺機的起因。

曾更認為，梁聯合其他員工在網路上PO文言語霸凌，頻頻攻擊他，長期壓力積累下使他身心疲累不已，曾因此一度找來律師，打算採取法律措施應對。

最後的關鍵則是梁在離職前一天，在公司群組發表了一篇千字長文，內容提及自己被曾各種不信任、猜疑，甚至是羞辱霸凌，曾知悉後氣憤不已，自認遭胡亂指控潑髒水，因而在事發當天早上開會時，就不斷要求他撤下文章。

最終，在曾的堅持下，梁同意撤下千字離職信，但曾在新仇舊恨的情緒交織下，拿出他在10天前購買的料理刀，朝梁的頸部、背部狂刺7刀，致其頸部氣管、頸動脈被截斷，當場無法呼吸加上大量出血慘死，梁的雙手也有5至6刀的防禦性刀傷，自己則是當場吞刀，刀尖刺穿口腔貫穿到後頸部。今天傍晚5時許曾移送北檢複訊後被聲押，預計明天下午2點開庭。

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