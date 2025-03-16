遇過「家寧媽這種人」手段曝！房沒了他也慘炸：傻傻被欺負

▲家寧一家人的行為引發議論。（圖／翻攝自家寧IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

YTR情侶團體「眾量級」的分家風波愈演愈烈，就有網友看了「家寧媽媽」的所作所為後有感而發，發文直呼「這種人我也遇過」，最後不僅人財兩失，連親手買的房子都被奪走，「當初就這樣傻傻的被欺負」，超苦遭遇讓其他人也直搖頭。

「其實關於家寧媽媽這種人我也遇過。」該名網友在「匿名公社」表示，父母在自己20歲出頭時因車禍離世，雖然沒有留下債務，卻也沒有依靠，全靠自己努力白天上班、晚上唸書，畢業後更是兼兩份差。

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他透露，當時與某任女友交往，自己在公司擔任業務，收入穩定，後來女友想創業，女友媽媽便勸他一起投資，他也答應了，「白天上班，晚上幫忙包貨出貨。」

女友每三個月想出國玩，他便帶她去，當然女友媽媽也要跟上，旅費自然全由他負擔。後來他向女友求婚，對方答應了，提親時卻遭到女方家長開出驚人條件：「結婚可以，但你的婚前房產要登記在我女兒名下。」當時他因為愛女友，沒有多想便答應了。

豈料，房子過戶後，女友一家人對他的態度開始改變，不僅大小開銷都要他出，連外婆、舅舅家聚餐都要他埋單。他選擇忍讓，心想「未來都是一家人」，沒想到後來業務繁忙，沒辦法再幫忙女友的事業，結果卻被對方母親嫌棄「沒用」，但此時住在這間房子裡的，正是女友全家人。

最終，他發現女友認識了更有錢的對象，某天回家竟發現指紋鎖被換了，爭執後才得以進門，卻迎來女友的分手通知。他請求對方搬出房子，女友媽媽卻翻臉大鬧：「現在房子登記的是我女兒的名字，該滾的是你！」而女友則在一旁冷眼旁觀，一句話都沒說。

因為當初是「自願贈與」，沒有證明文件，最終他只能人財兩失，房子也拿不回來。不僅如此，對方甚至還拿他的名義去借貸，連錢莊都來討債，幸好討債人正好是他熟識的客戶，知道錢並非他本人借的，才沒有找他麻煩。

貼文引起網友熱議，許多人感嘆，「要保護自己，真的」、「你不孤單，我也有類似經驗，資助了女友創業，但沒有白紙黑字，分手後啥也討不到」、「身邊確實有看過這種母女檔，還沒結婚就在談條件，拼命要挖光男方錢，買房子還要買女生名字。錢還沒到手，抓著不放。」