台灣首當其衝！川普對等關稅2周後上路　2產業慘了

▲川普的對等關稅證測預計也將對台灣造成影響。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國川普政府的對等關稅政策即將在4月2日生效，荷蘭國際集團（ING）近日分析美國「2025 年計畫」（Project 2025）對全球貿易的潛在影響，表示美國將大幅提高關稅，並認定「非關稅壁壘」為貿易赤字的主要原因，預計中國、印度、歐盟、台灣、越南及泰國等經濟體將首當其衝。

ING特別關注世界貿易組織（WTO）的「最惠國待遇」（MFN）規則，認為這使美國長期處於「非互惠貿易」的劣勢。例如，美國出口商在46萬7015個案例中遭遇較高關稅，而美方僅在14萬1736個案例中徵收較高的非互惠稅率。為縮小貿易逆差，「2025 年計畫」提議美國提高關稅，使其與外國對美國商品的稅率相當，以期降低貿易赤字10.2%。

ING進一步分析，在這一背景下，汽車與農業將大受影響。歐盟、中國、巴西、印尼與埃及的汽車製造商將被美國課徵更高關稅，而馬來西亞的稻米進口稅、歐盟的乳製品保護措施也成關注焦點。儘管美方可能透過談判促使貿易夥伴降低關稅，但「2025 年計畫」主張美國應以「對等關稅」為核心戰略，提高對進口商品的課稅，以減少赤字並提升美國企業競爭力。

此外，若川普無法透過國會推動「美國對等貿易法案」（USRTA），其政府就可能動用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）繞過國會，直接實施關稅措施。「2025 年計畫」也提出了「邊境調整稅」（BAT）作為替代方案，即根據消費地而非生產地徵稅，進口商品需繳納稅款，而出口則享免稅待遇，以抑制企業外移。然而，由於國內企業與國會支持度不一，此方案的可行性仍存變數。

雖然川普聲稱沒看過「2025計畫」，但他再度入主白宮後最初幾周的行動，與該計畫的建議高度一致，顯示該計劃對川普2.0政策的影響巨大。ING的分析指出，即使全球貿易夥伴降低關稅，美國仍難擺脫非關稅壁壘的影響，進口商品恐將持續面臨高關稅環境。隨著新貿易政策在4月2日生效，市場將密切關注美國的具體行動及其對國際經貿關係的長遠影響。