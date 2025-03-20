熱血衝現場救人「穿制服」恐挨罰　「金髮Yuki」人間蒸發了

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名自稱Yuki的市民日前收到消防局「聽見AED」Line群組推播有人OHCA，穿上「制服」後立即衝到現場，還比救護人員早到，消防局對這名熱心民眾主動協助表達感謝，但還是得開罰，因為依據緊急醫療救護法第28條規定，非救護技術員不得身穿印有EMT字樣服裝，最高可罰2萬5千元罰鍰。不過，Yuki已人間蒸發，連消防局也不知其去向。

▲消防局將對金髮Yuki開罰，不過人已不見了。（圖／民眾提供，下同）

Yuki穿著救護衣服參與搶救溺水男童的勤務，男童後來不治，引發外界和家屬質疑是否和Yuki的專業資格和按壓位置錯誤有關，台中市消防局救護科長劉忠和表示，該名熱心民眾按壓位置雖接近腹部，但仍在適當範圍，而且CPR不用取得證照，亞洲大學附設醫院急診部主任鍾侑庭則是擔憂，一旦引發寒蟬效應，日後就沒人敢主動幫忙了。

消防局副局長楊元吉表示，消防局很感謝這個民眾主動加入急救行列，但是依據緊急醫療救護法第28條規定，非救護技術員不得使用救護技術員名稱，針對Yuki身穿印有EMT字樣服裝（下圖，民眾提供），是否涉及假冒救護人員情形，將積極找人進一步查明，若查獲違反規定，可處5千元以上、2萬5千元以下罰鍰。