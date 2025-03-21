核2廠除役拆廠啟動　台電將興建廢棄物貯存庫...可儲存12.5萬桶

▲核二廠除役拆廠階段來臨，台電規劃12.5萬桶廢棄物貯存空間。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

台電公司因應核二廠除役下一階段「拆廠階段」的需求，推動「核二廠除役低放射性廢棄物貯存庫興建工程」，並於今（21日）在新北市萬里區公所5樓國際會議廳舉辦公開說明會，由台電副總經理許永輝主持。台電表示，由於後續除役拆廠時將產生低放射性廢棄物，因此規劃利用核二廠廠內空間增建1座低放射性廢棄物貯存庫，預計可容納相當於12萬5千個55加侖桶的廢棄物，預計在2031年年初啟用。

台電說明，核二廠包含兩部機組，分別於1981年12月28日與1983年3月15日正式運轉。隨著1號機和2號機的運轉執照分別於2021年12月27日及2023年3月14日屆滿後，核二廠進入除役期間。

▲台電推動「核二廠除役低放射性廢棄物貯存庫興建工程」舉辦公開說明會，由台電副總經理許永輝主持。

台電指出，核二廠除役計畫作業為期25年，分為四個階段：前8年為「除役過渡階段」，接續為期12年的「除役拆廠階段」，將拆除反應爐及汽機組件等設備；隨後是為期3年的「廠址最終狀態偵測階段」，進行廠區環境輻射狀況的最終偵測；最後是為期2年的「廠址復原階段」，拆除剩餘建物並讓土地復原。目前核二廠處於除役過渡階段，台電規劃興建低放射性廢棄物貯存庫，並執行相關作業。

台電進一步說明，核二廠現有3座低放射性廢棄物貯存庫，已容納運轉期間產生的廢棄物。然而，未來進入除役拆廠階段後，拆除作業將產生更多低放射性廢棄物，因此台電規劃利用核二廠廠內空間，增建1座低放射性廢棄物貯存庫，用以容納除役拆廠期間所產生的低放射性廢棄物，預計可容納相當於55加侖桶的廢棄物達12萬5千桶。

台電強調，除役執行過程中將持續監測輻射狀況，確保不影響民眾與周邊環境，請民眾放心。

台電表示，本計畫已完成場址調查及基本設計工作，將依據「放射性物料管理法」第17條規定，向行政院核能安全委員會申請建造執照；同時依「放射性廢棄物處理貯存最終處置設施建造執照申請審核辦法」第2-1條，將相關資料公告並舉辦公開說明會。

台電補充，本次公開說明會相關資訊已公告於「台灣電力公司」官網／業務快訊專區，並會將說明會當日民眾提出之意見納入規劃設計參考；民眾可於2025年5月20日後至上述網址參閱會後之公開資訊。