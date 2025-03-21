陳亭妃要求「政府撥補台電」　減低民眾電價衝擊壓力

▲立委陳亭妃要求政府撥補台電，以減低民眾對電價調漲的衝擊壓力。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

近日台電可能調漲電價的議題引發社會關注，立法陳亭妃針對此事進行質詢，陳亭妃認為極端氣候影響，未來幾個月恐將出現高溫，電力需求激增，屆時用電量及電價成問題，痛批預算遭刪導致台電財務壓力加劇，屆時產生連鎖效應，最苦的還是全國人民。

陳亭妃表示，政府原本透過增資與特別預算撥補台電，減少電價上漲的壓力，然而，2023年編列的1500億元增資及500億元疫後特別預算雖獲通過，但是2024年的追加預算1000億尚待協商，而2025年預算所編列政府撥補1000億元補助卻直接被在野黨在立法院院會直接刪除，導致台電財務壓力加劇。

陳亭妃認為，台電長期受到國際燃料價格高漲的影響，導致發電成本上升，如果政府未能適時提供補貼，使得台電抵擋不住，而調漲電價，最終衝擊民生與物價，尤其「電價」一旦上漲，將對市場經濟產生連鎖效應，物價也將隨之飆升，這不是單純的企業財務問題，而是全國人民的共同負擔。

儘管卓揆強調，電價調整是國際趨勢，台電也面臨燃料成本上升的壓力，強調電價審議委員會會在綜合考量成本、民生、物價穩定與節能減碳等因素後，審慎決定是否調漲；經濟部長郭智輝則表示，將持續透過財務管理及發電結構調整，穩定台電的財務狀況，並呼籲立法院支持撥補，以減輕電價調整對民眾的衝擊。

陳亭妃最後強調，電價問題關乎民生，不應淪為政治攻防，政府應確保合理的財政補助機制，避免電價上漲影響人民生活。