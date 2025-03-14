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王世堅要求列「死刑時間表」殺人償命　卓揆：合憲範圍中予以執行

▲▼立委王世堅 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（14日）赴立院備詢，綠委王世堅質詢提出死刑議題，王世堅強調，大法官作出死刑合憲解釋，法務部應該就這36位死刑犯一項項檢視，要把時間表列出來給全民交代，殺人償命，就是如此，有如此龐大民意支持，執行死刑是法務部職責。對此，卓揆回應，前一陣子因法律完備有執行一位，證明台灣並不是廢死社會，在合憲範圍中、完備程序、法律，經過法院判決，會予以執行。

王世堅質詢時表示，關於死刑執行，好不容易前幾個月槍決一位，現在還有36位已經判死多年、有的已經30年，他們殺人無數、罪大惡極、罪無可逭，現在大法官作出解釋，死刑合憲、但必須嚴謹執行，這5個條件，法務部應該就這36位死刑犯一項項檢視，要把時間表列出來給全民交代。

王世堅強調，自古殺人償命，要還被害者一個公道，法律為人民服務，不管歐洲國家怎麼樣，美國超過一半的州還有死刑，日本、韓國更不用講，2300萬人超過八成民意認為，罪與罰應該成比例，罪大惡極當然就是最重罰，殺人償命，就是如此。

王世堅指出，大法官作出解釋，包含四大項：最嚴重犯罪情節、最嚴謹法律程序、強制辯護、合議庭一致判決，針對36位死刑犯審視這四項，還有精神鑑定，這些一段時間內就可以做到，應該交代部長，這36位要訂出時間表，到底做到哪幾項，有如此龐大民意支持，執行死刑是法務部職責，必須提醒法務部這項重責大任。

對此，卓榮泰回應，犯罪人是否罪大惡極，法院已經定案，現在執行就在法務部，必定遵照憲判意旨完成所有程序，必須給被執行者最後精神鑑定，他的犯行受到社會最大苛責、必須付出代價。

卓榮泰指出，法務部非常謹慎，前一陣子也因為法律完備，有執行一位，證明台灣並不是廢死社會，在合憲範圍中、完備程序、法律，經過法院判決，會予以執行。

王世堅強調，大法官已經幫政府背書死刑合憲，只是加註了幾項，最嚴重犯罪情節，全民已經看得一清二楚，罪大惡極、罪無可逭。

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