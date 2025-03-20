2台人在大馬被抓「恐死刑或終身監禁」　若逃死須鞭刑12下

▲5名被告20日出庭，包括2名台灣籍男子。（圖／翻攝自大都會日報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞近日偵破大型煉毒案，查獲近1300萬令吉毒品（近新台幣1億元），逮捕7名嫌犯，其中2人是台灣籍男子彭偉松與劉育廷（人名皆譯音）。彭偉松與劉育廷20日出庭，一旦罪名成立，將面臨死刑或終身監禁，若未被判處死刑，則須面對至少12下鞭刑。

嫌犯所屬販毒集團租下3處民宅當作煉毒室，其中包括豪華別墅，並把工廠充當倉庫存放毒品，本以為可瞞天過海，在營運8個月後遭警方破獲。警方在這些地點查獲大量煉毒工具，以及可供105萬人吸食的毒品，毒品總價值1294萬7100令吉，若加上查獲的金飾、車輛等，所有充公物品總值達1446萬令吉。

▲▼警方查獲近1300萬令吉毒品（近新台幣1億元），逮捕7名嫌犯，包括2名台灣男子。（圖／翻攝自中國報）

此案總計7人被逮捕，其中5人20日在新山推事庭出庭，包括台灣籍男子彭偉松與劉育廷。

彭偉松、劉育廷以及馬來西亞籍30歲周志鵬、22歲葉俊樂，被控在3月6日中午共同販賣約1公升液態搖頭丸毒品，牴觸1952年危險毒品法令39B（1）（a）條文，並可根據相同法令39B（2）條文及刑事法典34條文判刑。一旦罪名成立，將面臨死刑或終身監禁，若未被判處死刑則須面對至少12下鞭刑。

另外一名馬來西亞籍27歲嫌犯梁文祥則是被控在6日下午4時販運約20公斤的搖頭丸及3.8公斤冰毒，牴觸1952年危險毒品法令39B（1）（a）條文。一旦罪名成立，梁文祥同樣面臨死刑或終身監禁，若未被判處死刑則須面對至少12下鞭刑。