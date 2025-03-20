　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2台人在大馬被抓「恐死刑或終身監禁」　若逃死須鞭刑12下

▲▼ 。（圖／翻攝自大都會日報）

▲5名被告20日出庭，包括2名台灣籍男子。（圖／翻攝自大都會日報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞近日偵破大型煉毒案，查獲近1300萬令吉毒品（近新台幣1億元），逮捕7名嫌犯，其中2人是台灣籍男子彭偉松與劉育廷（人名皆譯音）。彭偉松與劉育廷20日出庭，一旦罪名成立，將面臨死刑或終身監禁，若未被判處死刑，則須面對至少12下鞭刑。

嫌犯所屬販毒集團租下3處民宅當作煉毒室，其中包括豪華別墅，並把工廠充當倉庫存放毒品，本以為可瞞天過海，在營運8個月後遭警方破獲。警方在這些地點查獲大量煉毒工具，以及可供105萬人吸食的毒品，毒品總價值1294萬7100令吉，若加上查獲的金飾、車輛等，所有充公物品總值達1446萬令吉。

▲▼警方查獲近1300萬令吉毒品（近新台幣1億元），逮捕7名嫌犯，包括2名台灣男子。（圖／翻攝自中國報）

此案總計7人被逮捕，其中5人20日在新山推事庭出庭，包括台灣籍男子彭偉松與劉育廷。

彭偉松、劉育廷以及馬來西亞籍30歲周志鵬、22歲葉俊樂，被控在3月6日中午共同販賣約1公升液態搖頭丸毒品，牴觸1952年危險毒品法令39B（1）（a）條文，並可根據相同法令39B（2）條文及刑事法典34條文判刑。一旦罪名成立，將面臨死刑或終身監禁，若未被判處死刑則須面對至少12下鞭刑。

另外一名馬來西亞籍27歲嫌犯梁文祥則是被控在6日下午4時販運約20公斤的搖頭丸及3.8公斤冰毒，牴觸1952年危險毒品法令39B（1）（a）條文。一旦罪名成立，梁文祥同樣面臨死刑或終身監禁，若未被判處死刑則須面對至少12下鞭刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／《橫豎》主播氣瘋！　直播狠嗆金秀賢：我公開你菊花了嗎？
超辣日本舞孃團來台！　人間「胸」器突掏出食物
獨／友幫金髮Yuki喊冤：救人挨告什麼鬼道理
快訊／家屬痛喊「金賽綸沒墮胎、結婚！」《橫豎》警告：李鎮浩要
2台人在大馬被抓「恐判死刑」
家寧切割媽媽「恐越弄越糟」　律師曝：聲明少了1物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

揭密男人愛愛的腦部運動！研究：大腦「高潮迭起」　射精被1物控制

2台人在大馬被抓「恐死刑或終身監禁」　若逃死須鞭刑12下

最後一次擁抱！狗狗不捨主人離世　「跳進棺材」緊貼遺體

英20日辦「志願者聯盟」閉門會議　20國共商烏克蘭維和計畫

沒放起落架！飛機「機腹著陸」日本機場跑道　驚悚畫面曝

3月去好市多買什麼？　19年老員工激推「9必入商品」：超受歡迎

歐盟發表「國防白皮書」！目標2030前強化防衛力　制衡俄羅斯威脅

川普政府擬設美墨邊境「軍事緩衝區」　有權拘留非法移民

「債王」預言金價上看4千美元：美經濟衰退可能性為60%

他自首「斬首前女友」！羅馬尼亞殘殺案反轉　家中女屍竟是他媽

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

Andy悄悄改IG回應家寧？　壁虎通寧王一夜封神　再預言她的下一動

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

揭密男人愛愛的腦部運動！研究：大腦「高潮迭起」　射精被1物控制

2台人在大馬被抓「恐死刑或終身監禁」　若逃死須鞭刑12下

最後一次擁抱！狗狗不捨主人離世　「跳進棺材」緊貼遺體

英20日辦「志願者聯盟」閉門會議　20國共商烏克蘭維和計畫

沒放起落架！飛機「機腹著陸」日本機場跑道　驚悚畫面曝

3月去好市多買什麼？　19年老員工激推「9必入商品」：超受歡迎

歐盟發表「國防白皮書」！目標2030前強化防衛力　制衡俄羅斯威脅

川普政府擬設美墨邊境「軍事緩衝區」　有權拘留非法移民

「債王」預言金價上看4千美元：美經濟衰退可能性為60%

他自首「斬首前女友」！羅馬尼亞殘殺案反轉　家中女屍竟是他媽

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」但沒證據

快訊／《橫豎》主播氣瘋！　直播狠嗆金秀賢：我公開你菊花了嗎？

揭密男人愛愛的腦部運動！研究：大腦「高潮迭起」　射精被1物控制

25%預售屋合約藏陷阱 　地政局推AI「Hi Landy」拍照、語音避雷

江少慶「往好的方向走」　王尉永復健進度比預期快

奇美醫院「健康哈伯站」　使用人數激增近5成

世壯運大巨蛋開幕門票完售　演出卡司曝！阿爆、告五人領銜

網路禁止刊登販售電子煙+加熱菸　桃園衛生局：最重罰100萬

「新竹市幸福宜居網2.0」再進化　落實「智慧治理」城市願景

快訊／高雄岡山公寓竄濃煙！住戶「地下室燒金紙」涉縱火

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

國際熱門新聞

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

沒填好文件 女「機場廁所淹死狗」自己登機

美4司令示警：中國有意「2027年奪取台灣」

瑤瑤「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　網：像乞丐

爆奶女星被男粉包圍　大喊：不要碰我

專家曝「3大網購惡習」恐成盜刷目標！

俄媒：普丁要求川普承認「5地主權」屬莫斯科

女清潔工「1張街拍照」爆紅　網喊：美瘋了

「青蛙撞奶」健身爆紅！女教練遭警方關切

美31歲女師「逼10男學生群交」！最小僅13歲

世界最快樂國家　台灣第27稱霸東亞

空少性侵空姐！新加坡被逮恐「面臨鞭刑」

丈夫示範三角形洗澡法　人妻一看大驚

研究：口交會吸入病毒　進入大腦恐害失智

更多熱門

相關新聞

對4名加國毒販執行死刑　陸外交部：是共同責任

對4名加國毒販執行死刑　陸外交部：是共同責任

中國大陸於日前以「毒品走私罪」處決4名加拿大公民，遭加拿大政府強烈譴責「侵犯基本人類尊嚴」。中國外交部發言人毛寧20日在舉行例行記者會上，對此表示，「打擊毒品犯罪是各國共同的責任。」

女清潔工「1張街拍照」爆紅　網喊：美瘋了

女清潔工「1張街拍照」爆紅　網喊：美瘋了

「剴剴案」藍綠駁火！　藍黨團轟：曾提10案納死刑但民進黨反對

「剴剴案」藍綠駁火！　藍黨團轟：曾提10案納死刑但民進黨反對

馬航MH370消失11年　宣布重啟搜索

馬航MH370消失11年　宣布重啟搜索

空少性侵空姐！新加坡被逮恐「面臨鞭刑」

空少性侵空姐！新加坡被逮恐「面臨鞭刑」

關鍵字：

煉毒馬來西亞死刑東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

家寧「得知媽媽提告Andy」真實反應曝

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

家寧爆「在家一直被控制」！

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

更多

最夯影音

更多

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面