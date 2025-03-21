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「暴力溫差」瞬降達10度　下周四又有鋒面變天

記者李姿慧／台北報導

今天（21日）清晨輻射冷卻影響，最低溫出現在苗栗三灣，溫度僅4.1度，不過白天高溫可到20度以上，各地日夜溫差大，類似情況將持續到下周四，下周五鋒面通過，西部和東北部變天轉雨，下個周末又有冷空氣帶來一波降溫。

▲▼圍巾,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲清晨輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署預報中心科長林伯東表示，近來天氣春寒料峭，過去天氣比較寒冷，未來一周較為穩定但溫差大，一直到下周五天氣將再有轉變。

北方高壓出海，各地寒冷情況較為緩和，不過清晨天氣晴朗，輻射冷卻影響下，各地仍有明顯低溫，林伯東指出，今天清晨西半部、東半部低溫都在14度以下，西半部零星地區低溫都在10度以下，最低溫出現在新竹苗栗，苗栗三灣低溫4.1度，新竹關西4.4度，這幾天溫度還是容易有低溫出現。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今晨輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣方面，林伯東說明，高壓出海後風場轉東風，日夜溫差比較大，且將持續到周末，之後有南風上來，台灣附近轉偏東南風到西南風，下周二、下周三都是南風環境，雖然天氣比較穩定，仍要注意有低雲或霧影響能見度；下周五鋒面系統逐漸影響，後方有冷空氣接力，下周五和下周末可能又有另一波降溫。

降雨趨勢上，林伯東表示，下周四之前天氣相對穩定，各地晴朗，只有東南部和恆春半島有零星短暫降雨，下周五鋒面逐漸通過，西部、東北部轉局部短暫陣雨，離島也有局部短暫雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

未來溫度部分，林伯東指出，未來幾天天氣穩定，但各地溫差比較大，西半部今天清晨都在14度以下，零星區域因輻射冷卻影響，出現10度以下低溫，白天高溫則可到20度以上，各地溫差大，且將持續到下周三、下周四，下周五鋒面系統逐漸影響，溫差大的情況才會緩和下來。

▼天氣重點提醒。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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