明晨輻射冷卻最低探6度　下周逐步回暖「高溫上看33度」

▲明天清晨有輻射冷卻影響，局部低溫可能跌破10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團今(20日)減弱，氣溫逐日回升，周日之前因輻射冷卻影響，早晚局部低溫將跌破10度，竹苗甚至可能下探6度。此外，下周四前天氣穩定，白天局部高溫甚至可上看33度，下波變天將落在下周四晚上，鋒面接近，西半部和東北部將轉雨，下周五有冷空氣南下，屆時將有一波降溫轉冷。

中央氣象署預報員張承傳表示，下周四白天以前天氣穩定，各地多雲到晴；明天花東、恆春半島有零星短暫雨，周六、周日和下周一雨會更少，下周二、下周三東南部、恆春半島零星短暫雨。

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▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳說明，周日之前輻射冷卻影響明顯，早晚氣溫低，台南以北、東北部將出現局部10度以下低溫，高屏、花東低溫約13到15度，高溫則將逐漸回升，明天西半部高溫約23到25度，東半部20到21度；周六和周日兩天，西半部高溫約25到27度，東半部23到24度。

下周會更熱，張承傳說，下周一到下周四高溫將更高，白天有些熱，北部約29到30度，中南部約32到33度，東半部29到30度，後期東南部因處於背風側，高溫上看31到33度。另低溫也可回升到17到20度。

▲▼低溫分布和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，下波明顯天氣變化將出現在下周四晚上，鋒面逐漸接近，西半部、東北部慢慢為局部短暫陣雨或雷雨。下周五將轉涼轉冷，會有一波冷空氣南下，不過因距離還有一周，不確定性高，冷空氣強度還要再觀察。