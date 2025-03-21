今起7天「暖熱如夏」　週五驟冷回到冬天

▲今(21)日至下週(23)日「暖熱如夏」。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(21)日至下週(27)日受高壓各地晴朗無雲「暖熱如夏」，不過下週五會有一波可能達到強烈大陸冷氣團的冷空氣來襲，氣溫將會驟降又回到冬天。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(21)日至下週(23)日受移動高壓影響，各地晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大。逐日的清晨、部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」；由於連續多日、日夜氣溫皆有劇烈變化，年長者及心血管疾病患者、應特別注意調適。

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今日各地區氣溫為：北部6至25度、中部9至28度、南部9至29度、東部10至23度。

▲下週六(29)日推估台北測站最低氣溫約為「大陸冷氣團」的強度。（圖／洩天機教室）



下週(23)日至下週四(27日)受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，各地區白天高溫皆回到30度以上(下週二至四更升至33度以上)，為「暖熱如夏」、清晨易起霧的天氣，但清晨氣溫仍偏低，日夜溫差甚至達15度之多，也應注意。

大約在下週五(28日)凌晨，鋒面抵達；鋒面通過時伴隨陣雨及雷雨，天氣變化很劇烈。歐、美模擬亦顯示，鋒後的冷空氣(3月最後一波)以「大陸冷氣團」的機率略高於「強烈大陸冷氣團」，但仍將使氣溫驟降，由下週四的晴熱、轉為下週五(28日)的濕冷，且「春寒料峭」至30日。不過，模式仍持續調整，應續觀察。