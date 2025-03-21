今晨4.6℃「15縣市」低溫　白天冷氣團退散飆至33度

▲白天高溫上看30度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨受到輻射冷卻影響，氣象署針對全台15縣市發佈低溫特報，桃竹苗甚至不到6度。今晨最低溫出現在新竹縣關西鎮04：44僅4.6度。不過白天就會回溫，高溫上看25度；冷氣團退去，未來一週高溫超過30度。

根據中央氣象署資料指出，今（21日）水氣仍偏少，各地大多為晴到多雲，只有花東及恆春半島有零星短暫雨；輻射冷卻效應明顯，各地早晚氣溫偏低，清晨台南以北及宜蘭低溫僅7-11度，其中新竹、苗栗有局部6度以下低溫發生的機率，高屏及花東約13-15度，晨起外出請注意保暖，白天陽光出來後，氣溫將明顯上升，西半部高溫23-25度，東半部約20、21度，西半部日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。

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3/22(週六)、3/23(週日)輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低；各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大。

氣溫：北部及宜蘭9-25度，中部10-26度，南部14-27度，花東14-24度；澎湖19-24度，金門14-24度，馬祖11-18度。

3/24(週一)至3/26(週三) 各地大多為晴到多雲，週一早晚仍稍涼，西半部日夜溫差大，週二、週三東南部及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫：北部及宜蘭15-30度，中部15-32度，南部17-32度，花東17-31度；澎湖20-26度，金門16-24度，馬祖13-19度。

▲15縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）



3/27(週四)各地大多為晴到多雲，晚起鋒面逐漸接近，西半部及東北部轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

氣溫：北部及宜蘭19-30度，中部20-32度，南部23-33度，花東21-33度；澎湖22-26度，金門18-25度，馬祖14-20度。

3/28鋒面通過及冷空氣南下，各地天氣轉涼，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；3/29、3/30冷空氣影響，北部、東北部及東部整日偏涼，其他地區早晚亦偏涼，水氣仍多，中部以北、東北部、東部地區及南部山區有局部短暫雨，其他他區為多雲。