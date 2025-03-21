　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨4.6℃「15縣市」低溫　白天冷氣團退散飆至33度

▲▼圍巾,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲白天高溫上看30度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨受到輻射冷卻影響，氣象署針對全台15縣市發佈低溫特報，桃竹苗甚至不到6度。今晨最低溫出現在新竹縣關西鎮04：44僅4.6度。不過白天就會回溫，高溫上看25度；冷氣團退去，未來一週高溫超過30度。

根據中央氣象署資料指出，今（21日）水氣仍偏少，各地大多為晴到多雲，只有花東及恆春半島有零星短暫雨；輻射冷卻效應明顯，各地早晚氣溫偏低，清晨台南以北及宜蘭低溫僅7-11度，其中新竹、苗栗有局部6度以下低溫發生的機率，高屏及花東約13-15度，晨起外出請注意保暖，白天陽光出來後，氣溫將明顯上升，西半部高溫23-25度，東半部約20、21度，西半部日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3/22(週六)、3/23(週日)輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低；各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大。

氣溫：北部及宜蘭9-25度，中部10-26度，南部14-27度，花東14-24度；澎湖19-24度，金門14-24度，馬祖11-18度。

3/24(週一)至3/26(週三) 各地大多為晴到多雲，週一早晚仍稍涼，西半部日夜溫差大，週二、週三東南部及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫：北部及宜蘭15-30度，中部15-32度，南部17-32度，花東17-31度；澎湖20-26度，金門16-24度，馬祖13-19度。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲15縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

3/27(週四)各地大多為晴到多雲，晚起鋒面逐漸接近，西半部及東北部轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

氣溫：北部及宜蘭19-30度，中部20-32度，南部23-33度，花東21-33度；澎湖22-26度，金門18-25度，馬祖14-20度。

3/28鋒面通過及冷空氣南下，各地天氣轉涼，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；3/29、3/30冷空氣影響，北部、東北部及東部整日偏涼，其他地區早晚亦偏涼，水氣仍多，中部以北、東北部、東部地區及南部山區有局部短暫雨，其他他區為多雲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／家寧深夜首度公開發聲！　低頭唸出聲明
金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！
NBA衛冕軍塞爾提克易主！破2000億天價出售

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

未來一週高溫33度　專家提醒「走春好時機」

今晨4.6℃「15縣市」低溫　白天冷氣團退散飆至33度

排隊名店滋養「草莓大福發霉」！她傻眼：還好有檢查　業者回應了

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師傻眼發聲：想到星爺電影

家寧「4分鐘道歉」留言一堆抱怨　Joeman教YT新功能：賺爛了

家寧道歉「4分鐘念稿」驚呆全場　錫蘭：想起朗誦課文PTSD都犯了

家讓婆婆住2天遭狂挑毛病！大酸「生不出兒子」　人妻怒了

她好市多買茶葉一泡驚見「詭異塊狀物」　內行人解答真相

快訊／14縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍剩6度」時間點曝

處女座什麼都可以生氣！12星座「暴怒地雷」曝　小心別亂踩

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

毒販拒檢駕車衝撞！員警連開7槍制伏 #金門

「金髮Yuki」CPR遭質疑！　救護人員親示範一次看

未來一週高溫33度　專家提醒「走春好時機」

今晨4.6℃「15縣市」低溫　白天冷氣團退散飆至33度

排隊名店滋養「草莓大福發霉」！她傻眼：還好有檢查　業者回應了

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師傻眼發聲：想到星爺電影

家寧「4分鐘道歉」留言一堆抱怨　Joeman教YT新功能：賺爛了

家寧道歉「4分鐘念稿」驚呆全場　錫蘭：想起朗誦課文PTSD都犯了

家讓婆婆住2天遭狂挑毛病！大酸「生不出兒子」　人妻怒了

她好市多買茶葉一泡驚見「詭異塊狀物」　內行人解答真相

快訊／14縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍剩6度」時間點曝

處女座什麼都可以生氣！12星座「暴怒地雷」曝　小心別亂踩

量子電腦股暴跌！黃仁勳幽默回應　宣布設量子研究實驗室

川普關稅戰疑慮！美股收黑　台積電ADR逆勢漲2.14%

未來一週高溫33度　專家提醒「走春好時機」

今晨4.6℃「15縣市」低溫　白天冷氣團退散飆至33度

排隊名店滋養「草莓大福發霉」！她傻眼：還好有檢查　業者回應了

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師傻眼發聲：想到星爺電影

2025 ICF國際智慧城市率團參訪　張麗善：運用智慧科技翻轉雲林

快訊／罷免名冊有「死人連署」　台南檢調搜索！2人遭聲押禁見

家寧「4分鐘道歉」留言一堆抱怨　Joeman教YT新功能：賺爛了

家寧道歉「4分鐘念稿」驚呆全場　錫蘭：想起朗誦課文PTSD都犯了

秒懂LaLaport人潮多誇張

生活熱門新聞

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

阿公被傳A流不肯戴口罩　他日本遊崩潰

春分12生肖運勢一次看

家寧媽提告！Andy委任律師「傻眼回9字」

快訊／14縣市低溫特報！入夜下探6度

2句話講完「家寧聲明」　律師：真是悲劇

好市多茶葉詭異塊狀物　內行人解答真相

「不要的菜刀」丟回收還是垃圾車？小心噴6000

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

快訊／14縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍剩6度」時間點曝

家讓婆婆住2天大酸「生不出兒子」　人妻怒了

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

滋養草莓大福發霉　業者回應了

更多熱門

相關新聞

玉山積雪未融「厚達2公分」　銀白美景畫面曝光

玉山積雪未融「厚達2公分」　銀白美景畫面曝光

隨著強烈冷氣團於今日(20日)白天減弱，台灣各地氣溫略為回升，不過玉山昨(19日)因強冷空氣發威加上水氣配合，出現一場降雪，因今天下午玉山低溫仍在零下2.2度，累積的積雪迄今未消融，目前仍有約2公分的積雪覆蓋山頭。

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

把握好天氣！　下波鋒面劇變

把握好天氣！　下波鋒面劇變

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

今晨5℃！　下波變天時間曝

今晨5℃！　下波變天時間曝

關鍵字：

氣象

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

家寧爆「在家一直被控制」！

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」閨蜜揭她遭家暴：都是那男人

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

不爽出生10多天嬰哭鬧！20歲狠父打到腦出血亡

柯文哲狂炮檢方　旁聽小草痛哭、怒離席

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

「小胖」林育羣消失N年…39歲現況曝光超凍齡！

柯文哲：遭不雅片脅　3隱私檔案曝光

NBA塞爾提克易主！破2000億出售

柯文哲崩潰控檢威脅！邱毅看到哭了

Andy被家寧媽提告2罪近況曝　律師二度發聲

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面