撞飛等紅燈21歲男騎士！轎車「想10秒」右轉跑了　無良畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區民族一路與明誠一路口，今（20）日2時30分許發生車禍，一部黑色自小客車直行行駛於民族一路慢車道，因未保持安全距離，追撞前方停等紅燈的21歲蔡姓男騎士。不過，該部自小客車駕駛肇事後直接溜掉，警方後續調閱沿線監視器，已掌握涉案車輛相關資訊，後續將通知肇事嫌疑人到案。

根據曝光的監視器影像，該部肇事黑色自小客車沒保持安全距離，撞上前方停等紅燈的機車，導致男騎士直接噴飛摔地翻滾，沒想到沒隔多久，肇事汽車居然沒停下，直接右轉逃離現場。

▲撞飛等紅燈21歲男騎士！肇事轎車下秒右轉逃了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲21歲男騎士停等紅燈遭後方汽車撞飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，騎士蔡男手腳擦挫傷，經送醫治療後無大礙，經實施酒精呼氣測試，蔡姓男騎士酒測值為零。經調閱沿線監視器，已掌握涉案車輛相關資訊，後續將通知肇事嫌疑人到案，並依肇事逃逸罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。

▲▼警方初步研判，該部自小客車駕駛不依規定保持前、後車距離。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方初步研判，該部自小客車駕駛不依規定保持前、後車距離，違反道路交通管理處罰條例第58條第1項第1款規定，可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。至於詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

另該自小客車駕駛肇事致人受傷後未停留現場逕行駛離，涉嫌違反刑法第185之4條第1項，可處六月以上五年以下有期徒刑，違反道路交通管理處罰條例第62條1項，可處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。