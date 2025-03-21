20歲嫩模跑趴後失蹤！人間蒸發10天　「全身骨折瀕死」倒杜拜路邊

▲瑪麗亞傷勢嚴重，至今仍無法說話。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭一名20歲女模特兒3月初與另外2名業界高層一同到杜拜一間豪華飯店參加高級派對，怎知隨後便徹底失蹤。直到10天後才被人發現瀕死倒在杜拜的路邊，她渾身是血、四肢與脊椎多處骨折，被送醫後一共接受3次手術，但至今仍無法說話，傷勢極為嚴重。

根據《每日郵報》報導，來自烏克蘭的20歲女模瑪麗亞·科瓦爾丘克（Maria Kovalchuk）3月9日曾告訴朋友，自己受邀參加一場在杜拜某飯店舉辦的派對。她曾透露，邀請她的2名男子是「模特兒業界人士」。

瑪麗亞出發前曾向母親安娜（Anna）表示，會與這些人「共度一晚」，沒想到就此音訊全無。她原本已經訂好3月11日飛往泰國的機票，但當天並未出現在機場，讓家人和朋友擔心不已，立即向杜拜警方報案，並展開搜尋。

根據俄羅斯媒體Shot、Life報導，瑪麗亞直到3月19日才在杜拜的一條道路旁被發現。瑪麗亞當時全身血跡斑斑、奄奄一息，四肢與脊椎皆骨折，隨後被緊急送往醫院搶救。

瑪麗亞的母親透露，瑪麗亞被送往醫院治療後，已至少接受3次手術，之後還將繼續第4次手術，但她的狀況依然危急，目前仍無法開口說話。

瑪麗亞的家屬和朋友都希望她能撐過來，親口說出這段時間究竟發生了什麼事，釐清到底是誰對她施暴。她的母親受訪時表示，現在只能推測女兒當晚去了派對，但負責籌辦該場活動的公關人員卻聲稱從未見過她。此外，瑪麗亞被發現時身上沒有證件、手機。