林口人超猛！國小女童失蹤「一堆暖人出動」街頭大喊名字尋人

▲新北市林口東湖國小。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市議員蔡淑君18日晚間發文表示，一名就讀新北林口東湖國小一年級的賴姓女童，18日下午走出校門後就消失，讓家屬急得報警。對此，林口地方熱心鄉親也大動員上街，有人徒步、有人騎車，紛紛在街頭尋找女童的身影。

新北市議員蔡淑君18日幫7歲賴姓女童的父母發文，希望可以透過廣大的在地鄉親幫忙，而該文也累計7884讚、1845則留言及1.2萬次分享。

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蔡淑君除了在臉書粉專發文協尋，也將文章轉至臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」，而該文立刻引起許多林口居民關注。社團管理員更是出面統整資訊，許多在地人則上街到各處尋找女童，還有人騎車與警察一起巡街，大喊女童的姓名幫忙找人。

多名網友在貼文下回報經過的路段、公園及超商，幾乎要把林口翻遍，甚至里長也幫忙廣播找人，大家都擔心妹妹一個人在低溫的情況下獨處會出事。

所幸，蔡淑君18日晚間10時14分發文表示，「謝謝大家的幫忙，小寶貝找到了」，正式讓事件落幕，網友也開心地回應「太棒了，揪心整晚」、「太好了！林口真溫暖」、「找到就好，大家可以放心了」、「太好了，找到小朋友了」。