　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬甸「新詐騙園區」外觀曝光！20日本人被消失　疑遭轉移新據點

記者王佩翊／編譯

泰國、緬甸以及中國三國政府聯手殲滅多個位於泰緬邊境的詐騙園區，其中更包含大名鼎鼎的KK園區，雖然被騙到當地的豬仔大多為華裔，但是有情報指出，有20多名日本人也受困於此。然而這20多名日本人如今卻下落不明，泰國軍方懷疑，這些人可能已經被轉移到新的詐騙園區。

根據泰國軍方的消息，緊鄰泰國的緬甸邊境地區又出現一個由中國人操控的新詐騙園區，該據點隱藏於一片遼闊的玉米田深處，需要撥開濃密的植被才能抵達。根據目擊者描述，園區內藍色屋頂的房屋坐立，牆壁則統一刷成黃色，與周圍環境極不協調。

這個疑似由中國人操控的新詐騙園區位於緬甸東部的瓦雷地區，當地戒備森嚴，進出車輛皆須經過嚴格檢查。此外，根據觀察，這些建築物周圍設有數十公尺長的高牆，推測是為了防止豬仔逃離。

值得注意的是，這個園區外觀神似2月才遭破獲取締的「KK園區」，當時該處有超過2000人被解救。

這個疑似為新詐騙園區的地點仍有部分土地尚未開發，預計後續還會持續擴建。除了此處外，另一個名為「新泰昌園區」的據點內，不僅有詐騙集團首領的住所，還設有籃球場等休閒設施。

泰國軍方認為，在KK園區被掃蕩後，部分中國詐騙集團成員已開始轉移至新的據點。而先前曾出現在多個詐騙據點的20多名日本人，至今下落不明，恐怕早已被轉移至新的詐騙園區或其他國家，如柬埔寨等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南港Lalaport停車費出爐！　每小時「200元→60元」
「金髮Yuki」CPR救溺水童遭質疑　中市消防澄清：角度問題
台北70年人氣名店成絕響！　老闆宣布熄燈退休
3歲童洗澡溺斃「金髮Yuki」熱心CPR搶命　家屬質疑亂壓
瑤瑤首爾「蹭吃蹭喝」引韓媒報導！　韓網無情留言
樂天女孩北院舉牌聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？
快訊／惡保母姊妹現身！　民眾怒吼：唯一死刑
金秀賢金賽綸對戰「6大攻防一次看」！　8天說詞互打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

趁油壓按摩「指侵20多歲女客」！　日本惡狼整骨院長判4年

緬甸「新詐騙園區」外觀曝光！20日本人被消失　疑遭轉移新據點

瑤瑤首爾「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　韓網無情留言：別像乞丐一樣

地方媽嗨玩BDSM意外出人命　男遭「保鮮膜膠帶包頭」窒息亡

土耳其總統「政敵」被捕！　一次抓100人禁示威

比特犬咬人「飼主挨罰11萬」　日本法院判：重大過失傷害

每月100隻被安樂死！英頒「比特犬禁養令」　專家：主要問題是飼主

「3.8億年化石」被扔進垃圾場！　美教授怒告大學：畢生心血沒了

川普苦等1小時才通話！　「大牌普丁」聽說遲到笑了：別管他

北韓精兵「重整戰力」嚇壞烏軍　協助俄軍重奪庫斯克州領土

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

【愛的交流不需要語言】小孫女用手語跟喑啞阿嬤的溝通超暖❤️

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

趁油壓按摩「指侵20多歲女客」！　日本惡狼整骨院長判4年

緬甸「新詐騙園區」外觀曝光！20日本人被消失　疑遭轉移新據點

瑤瑤首爾「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　韓網無情留言：別像乞丐一樣

地方媽嗨玩BDSM意外出人命　男遭「保鮮膜膠帶包頭」窒息亡

土耳其總統「政敵」被捕！　一次抓100人禁示威

比特犬咬人「飼主挨罰11萬」　日本法院判：重大過失傷害

每月100隻被安樂死！英頒「比特犬禁養令」　專家：主要問題是飼主

「3.8億年化石」被扔進垃圾場！　美教授怒告大學：畢生心血沒了

川普苦等1小時才通話！　「大牌普丁」聽說遲到笑了：別管他

北韓精兵「重整戰力」嚇壞烏軍　協助俄軍重奪庫斯克州領土

宜蘭連鎖鍋物試營運爆食物中毒！15人上吐下瀉　現場查出2衛生缺失

桃園復興區上巴陵3月雪釀寒害　智慧農業防災平台提前預警

養生館徵美容師卻「只要女生」！業者慘罰30萬　男受創求償吞敗

巷口24小時的甜點店「全家minimore」3歲了！日本同款＋排隊名店聯名新品登場寵粉

隱身寧靜山坡社區！基隆巷仔內尋找秘境咖啡　尤其熊本米麵包必點

民眾黨「人民要當家」3／23板橋登場　發「真相DM」盼小草當派報員

說到做到！去年被颱風攪局　LANY宣布：6月重返高雄開唱

趁油壓按摩「指侵20多歲女客」！　日本惡狼整骨院長判4年

「小虎day」佔領高雄！攜手青年局推聯名商品　首創打狗府宮廟帽

南港Lalaport明開幕停車費出爐！每小時「200元→60元」降價2倍

冷氣團發威低溫0.2度 各地 #飄雪 美景曝！

國際熱門新聞

女教練「爆乳壓臉」片瘋傳！ 　百萬網友喊報名

研究：口交會吸入病毒　進入大腦恐害失智

日22歲男大生「搭夜巴」遭鄰座阿伯性侵！

專家曝「3大網購惡習」恐成盜刷目標！

美46歲死囚氮氣處決　吸19分鐘全身抽搐亡！

俄方同意換俘、針對能源設施停火30天

黃仁勳GTC大會難救股價　美股收黑260點

普丁耍大牌？川普苦等1小時才通話

川普公開8萬頁「甘迺迪遇刺案」機密文件

瑤瑤「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　網：像乞丐

俄羅斯威脅進逼！　波蘭、波羅的海三小國宣布：退出渥太華公約

爆奶女星被男粉包圍　大喊：不要碰我

NASA太空人成功重返地球「要先學走路」

中韓海上對峙！中國海警「持刀威脅」韓船

更多熱門

相關新聞

印尼曾爆比特犬咬人！飼主面臨5年↑徒刑

印尼曾爆比特犬咬人！飼主面臨5年↑徒刑

比特犬Lucky因在11天內兩度跳車攻擊機車騎士遭到沒入，目前暫時安置於台北市動物收容所，台北市動保處也裁罰徐姓飼主20萬元。對此，許多網友認為「狗狗自己按下車窗開關」的說法充滿漏洞，飼主責任重大。事實上，印尼就曾經發生比特犬咬傷保全的事件，飼主事後被證實是故意不牽繩，讓狗攻擊別人，因此被指控過失傷害，面臨5年以上徒刑。

林口女童失蹤6hrs「大烏龍」！阿姨曝巧合連發

林口女童失蹤6hrs「大烏龍」！阿姨曝巧合連發

屏東婦騎單車外出迷路10公里　警送返家

屏東婦騎單車外出迷路10公里　警送返家

美密切關注共軍演練　重申對台安全承諾不變

美密切關注共軍演練　重申對台安全承諾不變

美國務院4點回應反分裂法

美國務院4點回應反分裂法

關鍵字：

詐欺中國日本人泰國失蹤東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘

Andy「IG突更新」bye了家寧！網喊：真的放下了

快訊／GD確定要來台灣了！ 　台北小巨蛋連唱2天

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

家寧切割！老粉秒懂「Andy不會上新片」　曝關鍵原因

「通寧王」神預言棄母保寧　Joeman出手了

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了

恐再探4℃　下波變天時間曝

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈」回應了！

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面