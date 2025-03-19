緬甸「新詐騙園區」外觀曝光！20日本人被消失　疑遭轉移新據點

記者王佩翊／編譯

泰國、緬甸以及中國三國政府聯手殲滅多個位於泰緬邊境的詐騙園區，其中更包含大名鼎鼎的KK園區，雖然被騙到當地的豬仔大多為華裔，但是有情報指出，有20多名日本人也受困於此。然而這20多名日本人如今卻下落不明，泰國軍方懷疑，這些人可能已經被轉移到新的詐騙園區。

根據泰國軍方的消息，緊鄰泰國的緬甸邊境地區又出現一個由中國人操控的新詐騙園區，該據點隱藏於一片遼闊的玉米田深處，需要撥開濃密的植被才能抵達。根據目擊者描述，園區內藍色屋頂的房屋坐立，牆壁則統一刷成黃色，與周圍環境極不協調。

這個疑似由中國人操控的新詐騙園區位於緬甸東部的瓦雷地區，當地戒備森嚴，進出車輛皆須經過嚴格檢查。此外，根據觀察，這些建築物周圍設有數十公尺長的高牆，推測是為了防止豬仔逃離。

值得注意的是，這個園區外觀神似2月才遭破獲取締的「KK園區」，當時該處有超過2000人被解救。

這個疑似為新詐騙園區的地點仍有部分土地尚未開發，預計後續還會持續擴建。除了此處外，另一個名為「新泰昌園區」的據點內，不僅有詐騙集團首領的住所，還設有籃球場等休閒設施。

泰國軍方認為，在KK園區被掃蕩後，部分中國詐騙集團成員已開始轉移至新的據點。而先前曾出現在多個詐騙據點的20多名日本人，至今下落不明，恐怕早已被轉移至新的詐騙園區或其他國家，如柬埔寨等。