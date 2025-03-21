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Cheap白話翻譯「家寧聲明」5重點　7小時點閱60萬

記者葉國吏／綜合報導　

YouTuber家寧日前透過律師發布聲明後，昨晚再度透過她的YouTube頻道「秘月期POPOO」發布一支4分鐘的影片「家寧正式回應」，引發廣泛討論。影片在短短7小時內累積了60萬次觀看次數，百萬網紅Cheap在個人臉書「白話翻譯」中，針對影片內容進行了分析並列出五大重點。

Cheap指出，家寧在影片中提到五個重點：1、她不是裝死，只是怕說錯話；2、帳目她想查但查不到，雖然董事長是她媽；3、她以前不懂財務，現在開始學；4、她已經有新頻道了，請大家不要再打擾；5、這件事帶來很大影響，但她仍要往前走。

▲▼家寧完整聲明文曝光。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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▲家寧4分鐘聲明引起討論。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

Cheap在他的白話翻譯中表示，這次風波讓家寧「深感遺憾」，不僅涉及公司問題，還牽扯到親情和愛情。她強調自己不是裝死，而是怕說錯話。財務方面，她也想知道真相，但因為不懂財務，現在決定請律師來查帳。她表示，以前專心拍片，現在才發現財務複雜，並開始學習。關於個人關係，她希望大家給她和Andy一些空間，並強調這次事件讓她學到很多，會更獨立勇敢，繼續發展新頻道。

網友對於家寧的影片反應不一，有人認為Cheap的翻譯比家寧的聲明更清楚明瞭，也有人覺得影片內容重點不足。部分網友表示影片像是在賺流量，並對家寧的道歉態度表示懷疑。

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