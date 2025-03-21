家寧聲明擊碎粉絲最後希望　他列4點：Andy上輩子不知造什麼孽

記者葉國吏／綜合報導

YouTuber家寧昨晚在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布一支4分鐘的影片「家寧正式回應」，引發廣泛討論。不過大部分的人都不太領情。常對時事發表評論的「鬼才阿水」看完影片也直言這部聲明影片直接擊碎支持者最後希望「Andy上輩子不知道造了什麼孽才會遇到家寧。」

▲家寧聲明影片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO，下同）

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鬼才阿水21日一早就針對家寧的道歉影片發文，直接表示家寧的聲明影片糟糕至極、暴露她十年下來在影片內容製作上的一竅不通。同時也列出影片中四項缺失：

一、絲毫沒有解答大眾疑慮

通篇內容答非所問，不是不知情就是用閃躲方式來回應，如果熬了這麼久才給出這種內容，真的不如乾脆就不要回應，而不是這樣，連支持者看完都只能嘆一口氣，相較Andy在影片闡述內容就相當明確與精準，兩者相比不就證明十年下來誰在成長誰在混。

進到司法判決可能最慢都要到兩三年才會有定論，這段時間你要如何與大眾對話，讓大家站在你這邊，而不是連支持者都挺不下去，這是極度扣分的。

二、影片製作品質低劣到新手都不如。

整支影片拿著兩張紙看著唸都唸不好，口條糟糕令人煩躁，連基本咬字都做不好，更是讓鏡頭前的觀眾感到不耐，這絕對不是一個百萬YTR該製作出來的影片品質。

如果你無法像同是兩百萬訂閱的Joeman一樣在鏡頭前侃侃而談，再透過剪輯擷取重點內容，最基礎你也弄個讀稿機，看著鏡頭真誠的回應啊啊啊啊啊.....

拍攝粗糙，剪輯更是極其拙劣，如果這是家寧自己做出來的內容，無論是影片節奏、燈光佈局，就連自己在鏡頭前都沒準備好，這不要說你是創作者中的代表人物，影片發出來前難道自己沒看過嗎？

如果連自己審片看不出來問題，只能說家寧這十年真的安逸的太舒服了。

三、少了Andy，家寧連活著都成困難。

兩人拆夥後非常明顯，誰少了對方差異最大，就知道誰才是拖後腿的，如果你拍攝剪輯這種技術類工作不行，那至少也要把自己準備好，從妝容到你要講的內容至少要精心準備啊，今天如果你上節目上為自己辯護是這種表現，早就被其他來賓跟主持人電爛，誰會想聽又臭又長的內容。

以家寧現在的表現，她真的會連在創作者領域活下去都成困難。

如果只會拍拍美照，口條不行又不會製作影片，不如乾脆就放張美照然後全部用文字陳述，得到的效果絕對比這支影片好上太多。

四、情理法上都站不住腳

於情，Andy只拿到相較於上億收入絲毫不成比例的幾百萬，家寧說自己領相同薪水卻能滿身名牌，Andy淪落到在四坪小房間賣力創造機會，家寧全家佔盡便宜。

於理，哪怕按照不平等合約，Andy也至少拿到四千萬以上，更別說十年下來所有的技術核心都在Andy手上，如果只是走在幕前當表演者，家寧這種口條表現相信連幾千追蹤的都能輕鬆贏過她。

於法，家寧老母還沒提供公司帳目，倒是提告Andy個資法的通知先來了，這種做法在未來的法律攻防都可能被認為毫無悔意，對自己絕非好事。

鬼才阿水直言「只能說，家寧上輩子不知道燒了什麼香才能遇到Andy；Andy上輩子不知道造了什麼孽才會遇到家寧。」