家寧唸稿「被做成廢話哏圖」！網：毫無違和感

▲家寧回應被雷丘律師做成哏圖。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTube頻道「眾量級 CROWD」的Andy與家寧分手爆發經營權爭奪戰，家寧20日深夜上傳新片回應，4分鐘的影片內容空洞，且出現了多達25次的口誤。常科普法律的網紅「雷丘律師」就在粉專貼出多張哏圖，背景都是家寧唸稿的圖片，卻配上「你知道嗎？在非洲每過六十秒，就過了一分鐘」等超廢台詞，讓眾人笑翻。

粉專「雷丘律師就決定是你了」貼出多張圖片，「哏圖請自行取用。」只見圖片背景清一色都是家寧唸稿的畫面，上面卻配了各種廢話，包括「你知道嗎？在非洲每過六十秒，就過了一分鐘」、「聽君一席話，如聽一席話」、「誰能想得到，這名32歲的少女，十年前只是一名22歲的少女」、「能力越大，能力就越大」、「每天喝水的人，有高機率在一百年內死亡」、「我這麼無言還是在上次。」

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用圖片還吐槽不夠，雷丘律師還繼續在留言處酸，「每念四分鐘的聲明稿，時間就過去了四分鐘。」貼文還引來兩性作家「喪彪 ‧ 柳飄飄。」也留言起鬨，「據英國研究數據顯示，人類如果呼吸就能活，不呼吸就一定不能活。」

其他網友則紛紛留言，「如果我正在睡覺，那我一定不會醒著」、「情況就是這麼個情況，具體什麼情況，還得看情況」、「如果她沒有唸錯，就是唸對了」、「毫無違和感」、「看起來很簡單，其實一點都不困難。」