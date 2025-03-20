　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲爆料檢逼認罪誆他藏不雅影片　幸「陳佩琪家教甚嚴」沒上當

▲柯文哲抵達北院。（圖／記者黃哲民攝）

▲在押的柯文哲今（20日）為京華城案到台北地院首度進行準備程序，初次發言大爆發痛批檢方「羅織罪名」。圖為他先前被提訊到北院。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

台北市前市長柯文哲被控任內涉收賄、圖利京華城案，目前在押，台北地院今（20日）提訊他首度進行準備程序，柯火力全開，痛批檢方45分鐘指稱「羅織罪名」、「誣陷」等語，更爆料偵辦檢察官林俊言誆他隨身碟藏有不雅影片，「若不認罪，就要交給法院，公開給社會大眾」，幸好他想起「我們家陳佩琪家教甚嚴，我不可能有這種東西」，才沒上當。

北院審理京華城案，今提訊全部4位在押被告，從上午9點30分起，依序訊問威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，以及被視為柯文哲「大帳房」的台北捷運公司前董事長李文宗，歷經7個多小時馬拉松式開庭，傍晚5點15分輪到柯文哲。

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲，柯媽媽何瑞英與陳佩琪到庭旁聽 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲母親何瑞英（前左）、妻子陳佩琪（右）今（20日）到台北地院旁聽柯文哲出庭 。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲母親何瑞英、柯妻陳佩琪都在庭旁聽，柯入座多次環顧旁聽席，見到現任台灣民眾黨主席的立委黃國昌等人，柯表情淡定，但看見母妻2人，柯神色黯然，接著除了跟律師討論，又多次撩起袖子、嘴裡唸唸有詞，甚至握拳咬牙，輕敲桌面，一副蓄勢待發模樣。

下午5點45分終於等到法官問他對起訴內容意見，柯文哲起身先強調「我內心坦蕩，我沒貪污！我做了30年醫師，從沒收過病患紅包，怎可能收賄！」他還點名總統賴清德上任說要讓社會和諧，結果立院朝野互不信任、吵吵鬧鬧，紛擾已擴散到社會。

柯文哲表示被收押至今7個月，期間遭受抹黑抹紅抹黃、不能自辯，更可惡的是檢方配合特定媒體一搭一唱、操弄輿論，如今他總算有機會一次講清楚，他任內的京華城陳情案「就是個陳情案」，由祕書處交辦相關局處，任內每年2次跟議員的便當會，其中3次提到京華城案，他都依局處預先提報的建議方案裁示，沒加入個人價值判斷或方向指示。

柯文哲強調這些會議結論「都不是我寫的」，有局處提報單、會議記錄等文件可證，檢方辦案訊問許多公務員，沒人證稱他對京華城案有任何具體指示，他更不知京華城案進度，「美中聯合三公報我還會看一下」，京華城幾十頁的文件他根本沒看。

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲今（20日）戴銬被押解到台北地院開庭。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲批檢方「說我施壓、護航，這是誣陷！」他更點名偵辦檢察官林俊言「對我威脅霸凌！」柯說林誆他被查扣的隨身碟裡藏有「不雅影片」，林揚言「若不認罪，就要交給法院，公開給社會大眾，這樣對你不好」等語。

柯文哲說當下以為自己被羈押關太久、腦筋不清楚，幸好想起「我們家陳佩琪家教甚嚴，我不可能有這種東西」，才沒上當。旁聽席頓時哄堂大笑，陳佩琪也嘴角上揚，原本皺著眉頭的柯媽，這時臉上線條頓時柔和許多。

柯文哲說本案幾位認罪的被告，都是被林俊言訊問後才改口，包括認真負責的副市長彭振聲被檢方說成「昏庸無能、圖利廠商」，而很有主見、敢跟長官據理力爭的時任都委會執行秘書邵琇佩，怎可能承認明知京華城違法卻一路護航。

柯文哲說，他已請律師團聲請調閱林俊言訊問這幾人的光碟，因為「有影音才有真相」，柯更說當年市議員苗博雅用京華城案質詢他的影片，就是他毫不知情的證據，他當時真的聽不懂苗在問什麼，而彭振聲在都委會逐一詢問委員意見，同樣有錄影為證，「還好我任內一向主張公開透明」。

柯文哲再批林俊言就是羅織罪名、有罪推定的角色，起訴說他和沈慶京密談達成共謀，但「屋內只有2個人，檢察官如何知道講些什麼，難道通靈」，結果檢方的證據，就是在門外等候的朱亞虎說，沈走出來「面露滿意的微笑，這就是我柯文哲犯罪的證據！邏輯不通！」

柯文哲越講越氣，手指著對面的檢方公訴團隊說「我告訴你們...」法官立刻制止表示「被告對著法官說就好，不用針對檢察官，大家都是為自己職務負責」，柯表示「我尊重法官，對法官沒有惡意，但是我對他們（檢方）恨死！」

法官喊出暫停讓大家休息，柯文哲起初不願意，說「中間打斷，氣氛會不好」，又惹起現場一片笑聲，但法官幾乎連續開庭近9小時，還是在晚間6點30分休庭10分鐘。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣棒球迎來「全新球隊」！　周思齊助陣
快訊／柯文哲的USB有3種隱私檔案
影帝落魄睡倒地鐵！張家輝跪求網友刪掉偷拍照　入戲深苦喊：放過
快訊／柯文哲爆料！檢逼認罪誆他藏不雅影片
快訊／柯文哲崩潰痛哭！　怒吼檢察官：不要臉
史上首見！美商務部長「報股票明牌」
全文／金賽綸媽信件曝光！　「女兒的聲音一直在」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲自爆「遭不雅片要脅」　USB有3種檔案屬個人隱私

柯文哲爆料檢逼認罪誆他藏不雅影片　幸「陳佩琪家教甚嚴」沒上當

柯文哲涉貪崩潰痛哭！怒吼檢察官「不要臉！恨你們」　陳佩琪落淚

快訊／高雄岡山公寓竄濃煙！住戶「地下室燒金紙」涉縱火

獨／挨轟胡亂壓肚CPR　友幫金髮Yuki喊冤：救人挨告什麼鬼道理

基隆男用抱枕悶死4月大兒！行李藏屍6年丟棄　獲緩刑理由曝

嘉義外海驚魂！65歲船員突昏迷　海巡深夜急救援

南投山搜隊首辦11天山訓　2隊員突發高山症！困雪地5天空勤救出

師兄猥褻女信徒！摸胸噁喊：這是大蓮花　還想傳「陽性甘露」

金門市區驚傳槍響！毒販拒檢駕車衝撞　警連開7槍制伏

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

Andy悄悄改IG回應家寧？　壁虎通寧王一夜封神　再預言她的下一動

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

柯文哲自爆「遭不雅片要脅」　USB有3種檔案屬個人隱私

柯文哲爆料檢逼認罪誆他藏不雅影片　幸「陳佩琪家教甚嚴」沒上當

柯文哲涉貪崩潰痛哭！怒吼檢察官「不要臉！恨你們」　陳佩琪落淚

快訊／高雄岡山公寓竄濃煙！住戶「地下室燒金紙」涉縱火

獨／挨轟胡亂壓肚CPR　友幫金髮Yuki喊冤：救人挨告什麼鬼道理

基隆男用抱枕悶死4月大兒！行李藏屍6年丟棄　獲緩刑理由曝

嘉義外海驚魂！65歲船員突昏迷　海巡深夜急救援

南投山搜隊首辦11天山訓　2隊員突發高山症！困雪地5天空勤救出

師兄猥褻女信徒！摸胸噁喊：這是大蓮花　還想傳「陽性甘露」

金門市區驚傳槍響！毒販拒檢駕車衝撞　警連開7槍制伏

慈濟捐建0121楠西震災大愛屋　南市府與慈濟簽合作意向書

剴剴案開庭掀藍綠口水戰　議員批2藍委態度大轉彎

樓上水管破裂「害天花板毀了」！新北婦求償　法院判賠金額曝

賓利預告今年將推2新車！客製化程度創新高、首款電動休旅2027到

魏德聖Line帳號被盜「發訊息狂借錢」　馬志翔認：確實有收到

祈錦鈅：跑來罵我的人是不是看不懂中文？　PO文談家寧挨酸逆風

柯文哲自爆「遭不雅片要脅」　USB有3種檔案屬個人隱私

周思齊助陣！GOATBROS山羊兄弟成軍 3月21日大巨蛋亮相

《禁錮之慾》霸道男神黑化！　米歇爾莫隆尼《曼谷陷落》變瘋狂教徒

三壘指導不好站　林琨笙樂於挑戰：成敗很主觀

#運將 控接友人「被栽贓攬客」還逼下車！航警局：依法取締

社會熱門新聞

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

奇萊「大雪山難」1死16人受困　山友1關鍵不挺

中尉排長幹走同袍蛋塔！吞4顆代價超慘重

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki

罷免案傳幽靈連署　檢調搜索國民黨市黨部

新竹20官警遭起訴！他幫建商「抽罰單」下場慘了

傳劉振南婉拒接任竹聯幫幫主　2人選浮上檯面

台塑仁武廠蒸氣外洩釀1死1傷

3歲童溺斃竟被按肚子CPR　最新畫面曝基層炸鍋

獨／羅威納沒繫繩街頭3連咬　人狗慘縫數十針

更多熱門

相關新聞

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

台北法院審理京華城及政治獻金案，今（20）日召開準備程序庭，從天亮審到天黑，最後一棒登場的前民眾黨主席柯文哲，卻在庭上情緒失控，聲音顫抖地拿起麥克風，當庭崩潰痛哭，更對著公訴檢察官怒吼「不要臉！」旁聽席的陳佩琪見狀，也忍不住落淚，柯媽媽更是淚灑法庭，頻頻拿手帕拭淚。

李文宗否認犯罪　不清楚柯沈是否有利益交換

李文宗否認犯罪　不清楚柯沈是否有利益交換

律師誇他是硬漢　沈慶京：看病痛苦求交保

律師誇他是硬漢　沈慶京：看病痛苦求交保

應曉薇出庭淚盼女檢讓她回家照顧母

應曉薇出庭淚盼女檢讓她回家照顧母

柯案卷證第一次在陽光下！黃國昌重砲轟北檢

柯案卷證第一次在陽光下！黃國昌重砲轟北檢

關鍵字：

柯文哲京華城容積率貪污圖利羅織罪名誣陷

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書

家寧「得知媽媽提告Andy」真實反應曝

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

家寧爆「在家一直被控制」！

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

更多

最夯影音

更多

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面