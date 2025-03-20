柯文哲爆料檢逼認罪誆他藏不雅影片　幸「陳佩琪家教甚嚴」沒上當

▲在押的柯文哲今（20日）為京華城案到台北地院首度進行準備程序，初次發言大爆發痛批檢方「羅織罪名」。圖為他先前被提訊到北院。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

台北市前市長柯文哲被控任內涉收賄、圖利京華城案，目前在押，台北地院今（20日）提訊他首度進行準備程序，柯火力全開，痛批檢方45分鐘指稱「羅織罪名」、「誣陷」等語，更爆料偵辦檢察官林俊言誆他隨身碟藏有不雅影片，「若不認罪，就要交給法院，公開給社會大眾」，幸好他想起「我們家陳佩琪家教甚嚴，我不可能有這種東西」，才沒上當。

北院審理京華城案，今提訊全部4位在押被告，從上午9點30分起，依序訊問威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，以及被視為柯文哲「大帳房」的台北捷運公司前董事長李文宗，歷經7個多小時馬拉松式開庭，傍晚5點15分輪到柯文哲。

▲柯文哲母親何瑞英（前左）、妻子陳佩琪（右）今（20日）到台北地院旁聽柯文哲出庭 。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲母親何瑞英、柯妻陳佩琪都在庭旁聽，柯入座多次環顧旁聽席，見到現任台灣民眾黨主席的立委黃國昌等人，柯表情淡定，但看見母妻2人，柯神色黯然，接著除了跟律師討論，又多次撩起袖子、嘴裡唸唸有詞，甚至握拳咬牙，輕敲桌面，一副蓄勢待發模樣。

下午5點45分終於等到法官問他對起訴內容意見，柯文哲起身先強調「我內心坦蕩，我沒貪污！我做了30年醫師，從沒收過病患紅包，怎可能收賄！」他還點名總統賴清德上任說要讓社會和諧，結果立院朝野互不信任、吵吵鬧鬧，紛擾已擴散到社會。

柯文哲表示被收押至今7個月，期間遭受抹黑抹紅抹黃、不能自辯，更可惡的是檢方配合特定媒體一搭一唱、操弄輿論，如今他總算有機會一次講清楚，他任內的京華城陳情案「就是個陳情案」，由祕書處交辦相關局處，任內每年2次跟議員的便當會，其中3次提到京華城案，他都依局處預先提報的建議方案裁示，沒加入個人價值判斷或方向指示。

柯文哲強調這些會議結論「都不是我寫的」，有局處提報單、會議記錄等文件可證，檢方辦案訊問許多公務員，沒人證稱他對京華城案有任何具體指示，他更不知京華城案進度，「美中聯合三公報我還會看一下」，京華城幾十頁的文件他根本沒看。

▲柯文哲今（20日）戴銬被押解到台北地院開庭。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲批檢方「說我施壓、護航，這是誣陷！」他更點名偵辦檢察官林俊言「對我威脅霸凌！」柯說林誆他被查扣的隨身碟裡藏有「不雅影片」，林揚言「若不認罪，就要交給法院，公開給社會大眾，這樣對你不好」等語。

柯文哲說當下以為自己被羈押關太久、腦筋不清楚，幸好想起「我們家陳佩琪家教甚嚴，我不可能有這種東西」，才沒上當。旁聽席頓時哄堂大笑，陳佩琪也嘴角上揚，原本皺著眉頭的柯媽，這時臉上線條頓時柔和許多。

柯文哲說本案幾位認罪的被告，都是被林俊言訊問後才改口，包括認真負責的副市長彭振聲被檢方說成「昏庸無能、圖利廠商」，而很有主見、敢跟長官據理力爭的時任都委會執行秘書邵琇佩，怎可能承認明知京華城違法卻一路護航。

柯文哲說，他已請律師團聲請調閱林俊言訊問這幾人的光碟，因為「有影音才有真相」，柯更說當年市議員苗博雅用京華城案質詢他的影片，就是他毫不知情的證據，他當時真的聽不懂苗在問什麼，而彭振聲在都委會逐一詢問委員意見，同樣有錄影為證，「還好我任內一向主張公開透明」。

柯文哲再批林俊言就是羅織罪名、有罪推定的角色，起訴說他和沈慶京密談達成共謀，但「屋內只有2個人，檢察官如何知道講些什麼，難道通靈」，結果檢方的證據，就是在門外等候的朱亞虎說，沈走出來「面露滿意的微笑，這就是我柯文哲犯罪的證據！邏輯不通！」

柯文哲越講越氣，手指著對面的檢方公訴團隊說「我告訴你們...」法官立刻制止表示「被告對著法官說就好，不用針對檢察官，大家都是為自己職務負責」，柯表示「我尊重法官，對法官沒有惡意，但是我對他們（檢方）恨死！」

法官喊出暫停讓大家休息，柯文哲起初不願意，說「中間打斷，氣氛會不好」，又惹起現場一片笑聲，但法官幾乎連續開庭近9小時，還是在晚間6點30分休庭10分鐘。