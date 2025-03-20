柯文哲自爆「遭不雅片要脅」　USB有3種檔案屬個人隱私

▲柯文哲的USB隨身碟中除了與京華城等案件相關的檔案，還有部分個人隱私資料。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，20日首度提訊在押的柯文哲出庭，柯文哲不滿檢察官羅織罪名，痛批檢察官以「不雅影片」要脅他。據了解，檢調先前查扣柯文哲的USB內，存了與柯文哲無關的「清涼影像」等3種資訊，因不涉案情，檢察官曾詢問是否需要區隔，避免送交法院時曝光，如今意外成為法庭論戰話題。

北檢起訴柯文哲2大部分，包括涉嫌政治獻金案公益侵占4133萬元，以及京華城案收賄1710萬元，其中京華城案是柯文哲在台北市長任內，不顧市府官員提醒，多次在威京集團旗下的京華城改建案中，護航京華城在2021年取得超過法定限額的840%容積率，柯文哲除了收取威京集團主席沈慶京210萬元捐贈，根據柯文哲個人USB紀錄，雙方還期約1500萬元。

柯文哲20日在法庭上聽到檢察官說明起訴內容後，情緒激動批檢方「說我施壓、護航，這是誣陷！」他更點名偵辦檢察官林俊言「對我威脅霸凌！」柯說林誆他被查扣的隨身碟裡藏有「不雅影片」，林揚言「若不認罪，就要交給法院，公開給社會大眾，這樣對你不好」等語。

據了解，柯文哲所說的這場對話發生在2024年底，全案接近偵查尾聲時，檢察官清查扣得的USB隨身碟，確認其中有部分柯文哲的私人書信、成長紀錄外，還有一些「與柯文哲本人無關的清涼影像」，都和偵查案情無關，因此在結案前詢問柯文哲，若全案起訴送審，是否需要把這些內容區隔註記，以免律師閱卷造成個人隱私曝光。

沒想到柯文哲聞言暴怒，認為檢察官是在要脅恫嚇，檢察官因此並未對隨身碟內的檔案做特殊處理，將全案相關事證，一併附卷送交法院，但這些柯文哲自稱的「不雅影片」到底是何內容，外界至今不得而知。