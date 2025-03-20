快訊／柯文哲首次開庭結束　小草聲援「加油」柯媽、陳佩琪露笑容

▲小草北院外聲援「加油！」柯媽、陳佩琪露出難得笑容。（圖／記者黃資真攝，下同）

記者劉昌松、黃資真、柯沛辰／台北報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，20日首度提訊在押的柯文哲出庭。庭訊結束後，法官諭知確認柯文哲要不要用餐後再還押。稍早，妻子陳佩琪、柯媽媽步出北院，面對小草聲援「加油！」，2人難得在鏡頭前展露笑容，並揮手致意。

北檢起訴柯文哲2大部分，包括涉嫌政治獻金案公益侵占4133萬元，以及京華城案收賄1710萬元，其中京華城案是柯文哲在台北市長任內，不顧市府官員提醒，多次在威京集團旗下的京華城改建案中，護航京華城在2021年取得超過法定限額的840%容積率，柯文哲除了收取威京集團主席沈慶京210萬元捐贈，根據柯文哲個人USB紀錄，雙方還期約1500萬元。

柯文哲20日在法庭上聽到檢察官說明起訴內容後，情緒激動批檢方「說我施壓、護航，這是誣陷！」他更點名偵辦檢察官林俊言「對我威脅霸凌！」柯說林誆騙他被查扣的隨身碟裡藏有「不雅影片」，林揚言「若不認罪，就要交給法院，公開給社會大眾，這樣對你不好」等語。

柯文哲哽咽怒吼，檢察官林俊言以「不雅影片」威脅他認罪，讓他不禁疑惑「如果認罪，影片就會刪除，這算什麼辦案手法？」。柯握拳顫抖地說，聽到檢察官這一番話，「我還懷疑是不是關太久失憶，還好陳佩琪家教嚴，我不可能有這種影片！」

柯文哲發言期間，再三強調沒有參與容積率決定，「我絕對沒有指示市長室秘書去對公務員做京華城有關的指示，因為我根本沒管本案，也不知道其進行情況，當然不可能有指示。」他解釋，他行事風格一向是：局處能自己處理就處理，有問題才報告，「長官每天要應付的事情很多，所以只處理三種事情：緊急、例外、訂規則。」

柯文哲強調，「從醫、從政，我沒有海角七億，沒有夏威夷、舊金山，甚至任何國外的房子！」還眼含淚水哽咽地說：「台北地檢署惡意起訴，就是要毀滅我的人格」讓旁聽席的陳佩琪也忍不住落淚，柯媽媽更是淚灑法庭，頻頻拿手帕拭淚。

開庭期間，也有不少情緒激動的支持者，在柯文哲發言時難過得淚流滿面、頻頻拭淚，甚至有人在柯怒批檢方草率起訴時，大喊「聽不下去！」隨後拿著包包憤怒離席，長達30分鐘的發言令旁聽的支持者心疼不已。

稍早庭訊結束，柯文哲還押。陳佩琪、柯媽媽步出北院後，聽到小草們高喊「加油！」難得露出笑容，並揮手向守候在外的大家致意。

▼柯文哲妻子陳佩琪、柯媽媽都到場旁聽。（圖／記者劉昌松攝）