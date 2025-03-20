貪開庭喊悶！應曉薇淚求女檢「女人同理心」　盼能回家顧老母

▲應曉薇今天上午被押解開庭，再度強調自己的清白。（圖／攝影中心攝，下同）



記者黃資真／台北報導

北市議員應曉薇因為涉嫌向威京集團主席沈慶京索賄5250萬，去年底遭台北地檢署起訴求刑16年6月，今（20日）下午被押解開庭，她再三強調自己絕無貪污，「只做了民意代表該做的事」，對於延押於否表達意見時，她淚眼向兩名蒞庭女檢察官說「女人同理心」，她心中唯一牽掛的就是家中老母，想回家親自照顧母親。

應曉薇過去為知名電視劇演員，以名劇《神鵰俠侶》打響知名度，並在2010年改為投入政壇，連任台北市議員至今，卻因深陷京華城案被起訴，自今年1月2日羈押至今。開庭一開始，應表示，因前面沈慶京開庭延遲，等了2、3個小時覺得心裡悶悶的，但依舊強調自己的清白，他相信做任何事都是「人在做天在看」。

過程中，法官詢問是否依照起訴書所說的「施壓都發局公務員」、「責罵都發會執行秘書劉秀玲『人家好好的一個開發案，你幹嘛寫這種東西讓人家重新來過，京華城公司就是不要回饋』」，應表示她根本不懂什麼叫施壓，也沒罵過人，當下也是用平和口氣說的，更當庭重新還原當時口吻給法官聽，反問法官「你覺得這樣是責罵嗎？」

對於威京集團旗下之中勤人力、中工保員、中華工程、兆欣化工、中石化綠能給的60萬被指為賄款，應曉薇表示，就是政治獻金捐款，「除了感恩還是感恩」、「我與沈慶京認識30幾年，有生之年只要有機會，就會繼續陪沈慶京做公益的事情」。

最後，法官請檢辯提出延押意見，檢方認應犯罪嫌疑重大，建請繼續羈押；應曉薇律師則維持無罪答辯，指應在羈押期間曾多次暈眩昏倒，醫生也建議到其他醫院檢查，請求法官使用電子腳鐐交保方式代替羈押。

應曉薇本人淚眼哽咽，直接向坐在對面的2名女檢察官說「女人同理心」，自身唯一最大的牽掛就是近百歲的老母，自己只想回家照顧母親。