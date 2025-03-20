柯案卷證第一次在陽光下！黃國昌重砲轟北檢：濫權起訴、品質低落

記者許靖騏、莊智勝／台北報導

台北地院今(20日)就京華城、政治獻金案開庭，並提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯前競選辦公室財務長李文宗等4人。柯文哲預計將於下午出庭，民眾黨主席黃國昌今也到場旁聽，強調這是第一次北檢檢察官所有的卷證必須攤在陽光下，讓大家檢視檢察官起訴的品質是如何低落。

▲柯文哲開庭，黃國昌到場受訪，抨擊北檢濫權。（圖／記者許靖騏攝）

黃國昌表示，柯文哲遭到北檢濫權起訴後，經過這幾個月的羈押禁見，北檢什麼事情都沒做，今天第一次開庭，意義非常重大，因為檢察官所有的卷證，必須攤在陽光下讓大家檢視，被告與辯護人第一次有機會看到完整卷證，檢視檢察官起訴的品質是如何低落。

黃國昌說，當初檢方在起訴書上，指控柯文哲收受賄賂部分，用某時某地、加以模糊形容，證據清單讓沒有可以支持檢方主張的證據，沒想到過了2個多月，攤開卷宗所有內容，還是看不到任何可以支持柯收賄的證據，「這不是證據薄弱，而是完全沒有證據！」

此外，相同情況也發生在當初檢方一而再、再而三聲押柯文哲時，當時檢方的理由是，橘子是柯文哲要她趕快跑出國，但卷證裡完全看不到這件事情的證據。黃國昌批，檢察官聲請延押柯時，不僅僅是隱匿，甚至是公然說謊，這些違法濫權的偵辦程序，在今天早上，針對沈慶京先生有關於檢察官，透過非法偵訊的方式，要求他一定要咬柯，咬柯就可以交保、咬了就讓你減刑。

黃國昌抨擊，檢察官違法偵訊的程度，令人不敢相信，去年10月11日時，連北檢都承認，整個會談時間超過2小時，但真正有錄影、錄音，有筆錄的只有幾分鐘，「想請教北檢，是怎麼學刑事訴訟法的？刑事訴訟法有教你，先用聊天當作名義，不需要筆錄，在聊天過程中威脅利誘，要求被告去咬另一個共同被告，這是哪門子的正當法律程序？北檢檢察官為什麼其他案子沒那麼荒腔走板，辦柯文哲時可以離譜到這樣的程度？」

黃國昌指出，今天檢察官在庭上，從頭到尾不敢面對，去年10月14日那天，林俊言檢察官有沒有到病房跟沈慶京交談過？檢察官針對14日那天一個字都不敢講，如果林俊言有找沈問話，為什麼沒有筆錄，明明是偵訊的作為，為什麼假視察之名，行逼供之實？當所有事證攤在陽光下，北檢針對柯的起訴，就可以充分印證，「是毫無基礎的濫訴」。

黃國昌表示，那些所謂咬了柯文哲的，包括前副市長彭振聲，他們經歷的經過，都跟沈慶京一模一樣，長時間訊問好幾個小時，前面都沒有錄音錄影，直到最後才出現短短的筆錄，問你認不認罪，然後出現認罪結果，「請問前面訊問過程，遭到什麼樣的威脅利誘？為什麼沒有按照刑事訴訟法規定，錄影錄音、做筆錄？」

黃國昌強調，今天大家齊聚的理由，不只為了柯文哲個人，大家更關心中華民國的司法，到底還要被民進黨政府賤踏到什麼程度？為什麼可以容忍民進黨為了追殺政治上的競爭對手，踐踏司法到這樣的程度？如果今天繼續容忍民進黨濫用司法追殺政敵，請問明天會輪到誰？

黃國昌說，柯文哲從去年8月底、9月初被押至今已經超過半年，這是第一次有機會，看到檢察官所謂的證據清單，第一次有機會在看完卷以後，為自己辯白，第一次嘴巴沒有被封住，可以陳述意見；上次開延押庭，不要說柯，連柯的辯護人都沒有閱到卷，都不知道檢察官的卷到底藏了多少證據？今天攤開卷證，發現北檢在柯案中遮掩、說謊。

黃國昌呼籲，希望今天法官能斟酌，給予柯文哲充分表達意見的機會，為自己如何遭到北檢抹黑提出控訴，也盼媒體翔實報導，讓北檢在偵辦柯案中涉及離譜的違法濫權，讓更多民眾知道，用公眾的力量監督司法，「司法最重要的基礎，在於公信力，在於人民願意相信司法是公正的，希望台灣司法加油。」