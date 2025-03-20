　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯案卷證第一次在陽光下！黃國昌重砲轟北檢：濫權起訴、品質低落

記者許靖騏、莊智勝／台北報導

台北地院今(20日)就京華城、政治獻金案開庭，並提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯前競選辦公室財務長李文宗等4人。柯文哲預計將於下午出庭，民眾黨主席黃國昌今也到場旁聽，強調這是第一次北檢檢察官所有的卷證必須攤在陽光下，讓大家檢視檢察官起訴的品質是如何低落。

▲▼柯文哲開庭，黃國昌到場受訪，抨擊北檢濫權。（圖／記者許靖騏攝）

▲柯文哲開庭，黃國昌到場受訪，抨擊北檢濫權。（圖／記者許靖騏攝）

黃國昌表示，柯文哲遭到北檢濫權起訴後，經過這幾個月的羈押禁見，北檢什麼事情都沒做，今天第一次開庭，意義非常重大，因為檢察官所有的卷證，必須攤在陽光下讓大家檢視，被告與辯護人第一次有機會看到完整卷證，檢視檢察官起訴的品質是如何低落。

黃國昌說，當初檢方在起訴書上，指控柯文哲收受賄賂部分，用某時某地、加以模糊形容，證據清單讓沒有可以支持檢方主張的證據，沒想到過了2個多月，攤開卷宗所有內容，還是看不到任何可以支持柯收賄的證據，「這不是證據薄弱，而是完全沒有證據！」

此外，相同情況也發生在當初檢方一而再、再而三聲押柯文哲時，當時檢方的理由是，橘子是柯文哲要她趕快跑出國，但卷證裡完全看不到這件事情的證據。黃國昌批，檢察官聲請延押柯時，不僅僅是隱匿，甚至是公然說謊，這些違法濫權的偵辦程序，在今天早上，針對沈慶京先生有關於檢察官，透過非法偵訊的方式，要求他一定要咬柯，咬柯就可以交保、咬了就讓你減刑。

黃國昌抨擊，檢察官違法偵訊的程度，令人不敢相信，去年10月11日時，連北檢都承認，整個會談時間超過2小時，但真正有錄影、錄音，有筆錄的只有幾分鐘，「想請教北檢，是怎麼學刑事訴訟法的？刑事訴訟法有教你，先用聊天當作名義，不需要筆錄，在聊天過程中威脅利誘，要求被告去咬另一個共同被告，這是哪門子的正當法律程序？北檢檢察官為什麼其他案子沒那麼荒腔走板，辦柯文哲時可以離譜到這樣的程度？」

黃國昌指出，今天檢察官在庭上，從頭到尾不敢面對，去年10月14日那天，林俊言檢察官有沒有到病房跟沈慶京交談過？檢察官針對14日那天一個字都不敢講，如果林俊言有找沈問話，為什麼沒有筆錄，明明是偵訊的作為，為什麼假視察之名，行逼供之實？當所有事證攤在陽光下，北檢針對柯的起訴，就可以充分印證，「是毫無基礎的濫訴」。

黃國昌表示，那些所謂咬了柯文哲的，包括前副市長彭振聲，他們經歷的經過，都跟沈慶京一模一樣，長時間訊問好幾個小時，前面都沒有錄音錄影，直到最後才出現短短的筆錄，問你認不認罪，然後出現認罪結果，「請問前面訊問過程，遭到什麼樣的威脅利誘？為什麼沒有按照刑事訴訟法規定，錄影錄音、做筆錄？」

黃國昌強調，今天大家齊聚的理由，不只為了柯文哲個人，大家更關心中華民國的司法，到底還要被民進黨政府賤踏到什麼程度？為什麼可以容忍民進黨為了追殺政治上的競爭對手，踐踏司法到這樣的程度？如果今天繼續容忍民進黨濫用司法追殺政敵，請問明天會輪到誰？

黃國昌說，柯文哲從去年8月底、9月初被押至今已經超過半年，這是第一次有機會，看到檢察官所謂的證據清單，第一次有機會在看完卷以後，為自己辯白，第一次嘴巴沒有被封住，可以陳述意見；上次開延押庭，不要說柯，連柯的辯護人都沒有閱到卷，都不知道檢察官的卷到底藏了多少證據？今天攤開卷證，發現北檢在柯案中遮掩、說謊。

黃國昌呼籲，希望今天法官能斟酌，給予柯文哲充分表達意見的機會，為自己如何遭到北檢抹黑提出控訴，也盼媒體翔實報導，讓北檢在偵辦柯案中涉及離譜的違法濫權，讓更多民眾知道，用公眾的力量監督司法，「司法最重要的基礎，在於公信力，在於人民願意相信司法是公正的，希望台灣司法加油。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「金髮Yuki」恐挨罰2.5萬　人間蒸發了
快訊／教練侵犯41名小球員　學校多人懲處
南港LaLaport頻響火警警報！　美食街鐵門降下
眾量級元老挺Andy：遇到家寧是惡夢的開始！　掀十年前被騙內
驗車被刁難「要車主手摸排氣管20秒」　監理站道歉了
快訊／下班注意　關渡大橋事故塞爆
快訊／利率連4凍！　央行未再推第8波房市管制
台灣發現特有新物種！　全球不到700隻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄小港鐵皮屋外牆火警　疑電線走火

熱血衝現場救人「穿制服」恐挨罰　「金髮Yuki」人間蒸發了

台東女墜愛情陷阱！急奔郵局匯3萬　警問一句「邏輯輾壓」敲醒她

快訊／教練侵犯41名小球員　學校歷任體育老師、學務主任記申誡

連撞2車側翻！疑變換車道不當釀禍　肇事7旬女駕駛驚魂

彰化騎士路口左轉遭撞飛！機車噴10餘米　驚悚影片曝

從心出發！基隆看守所「家庭宗教日」　助收容人邁向新生之路

倒數24小時！刑事戰將林明佐今沒人幫辦保　明天再不交錢將續押

快訊／關渡橋砂石車閃小客車及煞擦撞　泥漿灑滿地！現場塞爆

律師誇「拒賣友求榮」是硬漢　盼交保沈慶京自曝：拉方糖大血便

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

Andy悄悄改IG回應家寧？　壁虎通寧王一夜封神　再預言她的下一動

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

快訊／高雄小港鐵皮屋外牆火警　疑電線走火

熱血衝現場救人「穿制服」恐挨罰　「金髮Yuki」人間蒸發了

台東女墜愛情陷阱！急奔郵局匯3萬　警問一句「邏輯輾壓」敲醒她

快訊／教練侵犯41名小球員　學校歷任體育老師、學務主任記申誡

連撞2車側翻！疑變換車道不當釀禍　肇事7旬女駕駛驚魂

彰化騎士路口左轉遭撞飛！機車噴10餘米　驚悚影片曝

從心出發！基隆看守所「家庭宗教日」　助收容人邁向新生之路

倒數24小時！刑事戰將林明佐今沒人幫辦保　明天再不交錢將續押

快訊／關渡橋砂石車閃小客車及煞擦撞　泥漿灑滿地！現場塞爆

律師誇「拒賣友求榮」是硬漢　盼交保沈慶京自曝：拉方糖大血便

國民黨轟民視拿下41億元349標案　民視發文反擊別潑髒水

陸配亞亞「宣揚武統證據」曝光！高喊：插滿五星紅旗想想就開心

好友林依晨懷二胎…楊謹華認：看報紙才知　近況輾壓22歲木村光希

貨櫃船運歐洲線運價持續下修　本周有聯盟船已降至每大箱1700美元

許常德錄康康節目中槍！　「提議遭製作單位拒絕」走心：我不會再來了

高雄4月新航線大爆發！能直飛韓國濟州島　再增重慶、芽莊航點

全台第一案！天龍國「老宿舍重建」變社宅　118年完工

台東7旬翁深夜代步車拋錨　警民合力相助

路易莎搶攻自助餐市場今開2間店　今年底重新申請上櫃

131公斤男胖到「4健康問題」纏身！縮胃手術成功甩46公斤

GD的生活技能...　不會點歌！不會升降椅！

社會熱門新聞

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

奇萊「大雪山難」1死16人受困　山友1關鍵不挺

中尉排長幹走同袍蛋塔！吞4顆代價超慘重

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki

罷免案傳幽靈連署　檢調搜索國民黨市黨部

新竹20官警遭起訴！他幫建商「抽罰單」下場慘了

3歲童溺斃竟被按肚子CPR　最新畫面曝基層炸鍋

獨／羅威納沒繫繩街頭3連咬　人狗慘縫數十針

快訊／上班注意！　國道追撞塞爆

闆娘「3間房」被騙7000萬！　詐團2手法曝光

金髮Yuki救溺水童遭質疑　「聽見AED」官方說明身分

更多熱門

相關新聞

應曉薇出庭淚盼女檢讓她回家照顧母

應曉薇出庭淚盼女檢讓她回家照顧母

北市議員應曉薇因為涉嫌向威京集團主席沈慶京索賄5250萬，去年底遭台北地檢署起訴求刑16年6月，今（20日）下午被押解開庭，她再三強調自己絕無貪污，「只做了民意代表該做的事」，對於延押於否表達意見時，她淚眼向兩名蒞庭女檢察官說「女人同理心」，她心中唯一牽掛的就是家中老母，想回家親自照顧母親。

黃國昌現身挺柯文哲　張啟楷砲轟北檢：入人於罪

黃國昌現身挺柯文哲　張啟楷砲轟北檢：入人於罪

京華城案提訊柯文哲　預定下午3點40分開庭

京華城案提訊柯文哲　預定下午3點40分開庭

黃國昌重申：從沒要借板橋站前廣場

黃國昌重申：從沒要借板橋站前廣場

黃國昌借不到新北場地酸綠營關係好　綠：新北現在民進黨執政？

黃國昌借不到新北場地酸綠營關係好　綠：新北現在民進黨執政？

關鍵字：

柯文哲黃國昌北檢北檢濫權林俊言

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

家寧「得知媽媽提告Andy」真實反應曝

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

大谷翔平開幕賽「電視台街訪老婦人粉絲」網驚認她更有名

更多

最夯影音

更多

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面