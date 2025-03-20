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瑞安航空「未提供中性稱謂」挨告　非二元乘客求償18萬元

瑞安航空因未提供中性稱謂遭提告。（翻攝Ryanair臉書）

▲瑞安航空因未提供中性稱謂遭提告。（圖／翻攝Ryanair臉書）

圖文／鏡週刊

瑞安航空（Ryanair）因未提供性別中立的稱謂選項，近日遭一名認同為非二元性別（non-binary）的乘客提告，要求賠償4,200英鎊（約新台幣18萬元），並希望航空公司修改訂票系統，增設適合非二元性別人士的選項。

根據《每日郵報》報導，這名乘客在2021年10月透過瑞安航空官網預訂從柏林飛往大加那利島的往返機票時，發現系統僅提供「Herr」（先生）、「Frau」（女士）和「Fräulein」（小姐）3種稱謂，未能選擇符合其性別認同的選項。

由於瑞安航空拒絕庭外和解，該案件將由德國柏林州法院審理。目前，乘客不僅要求賠償，還希望法院命令瑞安航空修改其訂票系統，以符合日益多元的性別認同需求。

事實上，近年來許多航空公司開始引入更具包容性的性別選項，2019年，國際航空運輸協會（IATA）發布了相關指南，建議航空公司提供非二元性別的選擇。同年，美國聯合航空（United Airlines）成為第一家允許乘客使用非二元性別標記的美國航空公司。

目前，包括英國航空（British Airways）、維珍航空（Virgin Atlantic）、美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta）和紐西蘭航空（Air New Zealand）等多家航空公司，已經在訂票時允許乘客選擇「X」（未指定）或「U」（不公開），以及性別中立的稱謂「Mx」，以取代傳統的「Mr.」或「Mrs.」。

除了訂票系統，部分航空公司也調整內部政策，例如維珍航空允許機組人員自行選擇穿著褲裝或裙裝，而英國航空自2022年起也放寬了傳統的制服規定，讓男性機師與空服員可化妝並攜帶手提包。此外，部分航空公司也改變機上廣播用語，捨棄「女士們、先生們」（ladies and gentlemen），改用「親愛的乘客」（dear guests）或「歡迎登機」（welcome on board）等更具包容性的詞彙。


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