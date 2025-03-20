「屎」上最慘！司機肚痛上廁所漏接客戶電話　公司要求賠償10萬

▲司機上個廁所竟被公司調職，還被求償2萬1550元人民幣（約新台幣98277元）。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

大陸廣東省廣州市一名鐘姓司機，受汽車租賃公司派遣前往指定地點接送客戶，原本提早抵達卻因腹痛如廁，因此漏接客戶電話。客戶因無法聯繫上司機，自行搭乘其他車輛離開，並向租賃公司投訴索賠，租賃公司認為鐘姓司機疏失導致公司損失，不僅調職懲處，還要求他賠償2萬1,550人民幣（約新台幣98,277元），雙方因此對簿公堂，近日判決出爐，鐘姓司機必須酌情賠償2000元人民幣（約新台幣9120元）。

鐘男是大陸廣東廣州一家汽車租賃公司的司機，2016年9月21日接到公司派遣，前往指定地點接送客戶，他提早10分鐘抵達後，突然感到腹痛難耐，只好趕快找附近的公廁上廁所。鐘姓司機因如廁時手機靜音，錯過了客戶的5通來電及公司調度員的6通電話，客戶等候不耐，最終自行叫車離開，事後向公司提出客訴及賠償要求。

該租賃公司於同年11月15日收到服務品質扣罰通報單，蒙受損失人民幣2萬1,550元（約新台幣9萬8,277元），公司認定由於司機疏失才導致公司被罰錢，因此將其調職並要求司機承擔全額賠償，雙方因此進入訴訟程序。

廣州市白雲區人民法院在一審判決中指出，如廁屬基本生理需求，公司未能舉證司機故意不接電話，且公司未事先明確告知相關扣罰規定，將經營風險轉嫁於勞工並不合理，故駁回公司索賠請求。

此案上訴後，廣州市中級人民法院考量鐘姓司機確有過失，裁定賠償2,000元人民幣（約新台幣9,120元），但駁回公司其他請求。



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