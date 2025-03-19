「剴剴案」千人喊死刑！合議庭敲定連審13天創新高　5／13宣判

▲台北地院19日審理「剴剴案」，涉聯手施虐的保母姊妹劉彩萱（中）仍在押、開完庭低頭快步走上囚車。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、黃宥寧、黃資真／台北報導

涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，被依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴，目前均在押，台北地院今（19日）開庭，場外聚集近千人高喊「唯一死刑」，法庭內則由合議庭與檢辯雙方，訂出號稱天數最長的國民法官參審計畫，預定今年（2025年）4月21日選任國民法官，隔天起連續13個上班日密集審理，再評議3天，訂於5月13日宣判。

「剴剴案」去年（2024年）4月18日起訴移審、列為北院國民法官參審個案以來，歷次開庭，法院外都有透過網路串連的10幾20多位民眾抗議，多半為女性，她們氣憤劉氏姊妹犯行，持自製標語、布條來喊口號，請求法官重判、呼籲大眾「齊心關注不能沉」。

▲台北地院19日提訊在押的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，審理2人涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的案情，場外聚集近千人抗議劉氏姊妹犯行。（圖／記者湯興漢攝）

合議庭今下午2點30分開庭，目的是敲定選任國民法官參審後的審理計畫，包括哪1天詰問哪位證人、調查什麼證據，行程安排詳細到幾點幾分，但義憤民眾透過網路社群號召，以為今天是最後1次開庭，下午1點多，場外已聚集2、300人，且鄰近的西門捷運站不停有聲援者湧來，現場最高峰站滿近1千人，幾乎水洩不通，是近年個案開庭罕見盛況，比台北市前市長柯文哲所涉京華城案開庭的聲援者還多。

抗議者多半手持現場發放的橫幅雙面標語，紅底黑字為「#剴剴對不起」、黑底紅字為「#兒虐零容忍」，且人手1束白菊花，更驚人的是，絕大多數抗議者堅定高舉標語、持續輪流喊著「惡魔保母不得假釋」、「唯一死刑」等口號，幾乎不輟地喊了2個多小時。

▲台北地院19日提訊在押的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，審理2人涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的案情，場外聚集近千人抗議劉氏姊妹犯行。（圖／記者黃哲民攝）

法庭內清楚聽見場外喊聲，多少受到群眾情緒感染，審判長坐定就提醒旁聽民眾遵守秩序，並快節奏敲定審理計畫，訂於下月（4月）21日上午9點起選任素人國民法官完成宣誓程序，隔天（22日）上午9點50分開審，將傳喚11位證人，包括劉氏姊妹暫時轉為證人身分應訊，以及法醫師、鑑定醫師等。

從4月22日到5月8日、長達13個上班日的密集審理中，雖有3天是備用、不見得會開庭，目的是萬一程序冗長未完結、可派上用場，仍締造國民法官參審天數最高紀錄，外加預定5月9日、12日與13日連續3個上班日的合議庭評議，並於13日下午2點30分宣判，本案將對參審素人國民法官造成極大考驗。

▲台北地院19日審理「剴剴案」，涉聯手施虐的保母姊妹劉若琳（左）開完庭，藏在法警身後低頭快步走上囚車。（圖／記者黃哲民攝）

為劉氏姊妹辯護的法扶律師團，先前聲請本案不採取國民法官參審，已被駁回，律師團今未以場外近千人聚集抗議、將使可能擔任國民法官的素人看到報導會產生偏見等理由，再度聲請改用普通審判程序，但律師團主張劉彩萱1位至親作證時，希以屏風隔離旁聽席，只面對審檢辯陳述，以保障人身安全與生活平靜。

▲劉若琳（左）日前到北院出庭，穿著同1件咖啡色外套。（資料照／記者黃哲民攝）

檢方也聲請本案1位重要的外籍證人曾受僱劉家、如今面對劉氏姊妹仍會恐懼，希望能在指認室作證，但辯護律師團反對，認為此舉將妨害被告觀察證人神情、語氣等訴訟上的防禦權利，審判長反問「這是證人本人意思嗎？」律師團表示僅預先替證人反映，審判長諭知評議後裁定准否。

庭訊歷時約1小時結束，審判長重申感謝旁聽民眾關心本件兒少權益案件、配合旁聽秩序「沒拿出標語、旗幟」等物，合議庭將「客觀公正審理、慎重審判」，審理期間會一併處理劉氏姊妹是否延押的程序。

劉氏姊妹開完庭由法警包圍戒護，低頭快步走上囚車還押，場外群眾情緒瞬間點燃，朝囚車內的劉氏姊妹狂吼口號咒罵，還有人將白菊花丟向囚車洩憤。