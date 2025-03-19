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涮樂和牛疑爆食物中毒「15顧客上吐下瀉」！店家緊急停業清消

▲▼涮樂和牛爆食物中毒。（圖／翻攝臉書／涮樂和牛）

▲涮樂和牛宜蘭羅東店爆食物中毒。（圖／翻攝臉書／涮樂和牛）

記者柯振中／綜合報導

知名連鎖吃到飽火鍋「涮樂和牛」爆出食物中毒事件，該品牌插旗宜蘭羅東、15日開店試營運，卻陸續傳出民眾上吐下瀉、掛急診等情況。宜蘭縣衛生局獲報後，勒令店家暫停營業，並且前往稽查，店家也為此發布公告，19日預防性自主停業，並全面進行環境清消，以確保用餐環境安全無虞。

據了解，涮樂和牛是知名吃到飽品牌，在全台多處都有門市，近期插旗宜蘭羅東，15日開店試營運，吸引了許多饕客慕名到訪。不過，許多顧客用完餐後反映，出現上吐下瀉、肚子不適等症狀。

顧客的貼文曝光後，不少網友陸續留言，有家人用餐以後，也出現拉肚子、嘔吐等情況，因而引起討論。

宜蘭縣衛生局接獲通報後不敢大意，得知有疑似食品中毒案件，且累計人數高達15人，立即派員前往調查，並要求業者停業進行清消，等到複查合格才能重新營業。

▲▼涮樂和牛爆食物中毒。（圖／翻攝臉書／涮樂和牛）

▲涮樂和牛宜蘭羅東店爆食物中毒。（圖／翻攝臉書／涮樂和牛）

此外，衛生局人員稽查的過程中，也查到了冰鏟區域不潔、湯底醬料食材未完整覆蓋等2項衛生缺失，均已開立限期改善通知書。衛生局表示，現場調查時，已經沒有剩餘或同批製作食品可供抽驗，因此採檢2件環境檢體，等到檢驗結果出爐後進行研判，若是食品中毒事件，將依照相關法令，處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。

宜蘭縣衛生局同時提醒，近期為諾羅病毒傳染高峰，諾羅不但傳染性高，且極少量病毒就能傳播，除了食入諾羅病毒污染的食物、飲水遭受感染以外，也可能因為接觸被諾羅汙染的物體表面，再觸碰口鼻或眼睛黏膜處感染，或是與病人密切接觸、或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫，也可能受感染。

對此，店家也在臉書上發出公告，得知有網友反應用餐後身體不適，19日已預防性自主停業，並全面進行環境清消，人員及食材作業均以高標準檢視。

店家表示，一直以來他們相當重視顧客用餐體驗，對於食品安全、同仁作業都有高標準規範，除了同仁定期健檢以外，所有食材也有合格檢驗證明，以維護顧客用餐安全。

 
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