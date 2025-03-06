湖北男一覺醒來上半身佈滿「鞭刑」痕跡　醫一看：都是香菇惹的禍

▲武漢男子一覺醒來發現上半身佈滿被鞭打過後的痕跡。（圖／翻攝極目新聞，下同）

文／香港01

湖北武漢54歲男子華先生4日一早被家人的質問驚醒，在他的身上竟遍佈似「被鞭打」的紅痕，近乎體無完膚，於是，當日前往附近的醫院看皮膚科。最終，他被確診有「香菇皮炎」之稱的「鞭撻樣皮炎」，而病因是他前一晚因心急，吃了未熟透的香菇餃子。

「你昨天被打了？怎麽後背全是紅痕？」看著自己上半身，華先生事覺蹊蹺，原因是他整天並沒有外出，於是在家人的陪同下來到附近的長江航運總醫院武漢腦科醫院看皮膚科。經查，醫生發現其枕部、後頸、肩背、前胸、腰部等均佈滿大面積片狀紅斑、紅痕，伴輕微瘙癢，但無疼痛感，也未自行搔抓。

接診醫生湛世萍立即對華先生的致病原因展開全面排查，排除了基礎疾病、特定藥物、有毒動植物接觸等常規致病因素後，鎖定是食用未熟透的香菇餃子所致。

經反覆追問，華先生坦言，他的飲食起居平時都由妻子照顧，3日晚上，妻子有事外出，臨走前特意叮囑冰箱有香菇餃子，煮熟了就可以食用。情急之下，他不顧下鍋不久的餃子皮還有些生硬，便吃了一大碗。

對此，湛世萍表示，速凍的餃子因煮的時間不夠，內餡沒熟透，才導致患者攝入了香菇多糖「毒素」，引起了蕈類中毒反應，誘發香菇皮炎，出現大面積的皮膚損害。幸好，及時明確病因後，華先生經過服用抗組織胺藥物，並結合一次中藥濕敷、紅光等中西醫對症治療，瘙癢基本消失，皮疹已部分消退，預計後續還需3至5日治療便可恢復。

據介紹，香菇皮炎多發生於少數特殊體質的的成人，好發於軀幹、四肢，一般不累及皮膚黏膜，常出現鞭撻樣條狀或條索狀紅斑、丘疹、丘皰疹等典型皮損特征，並伴有不同程度瘙癢。

湛世萍提醒，由於無法預判哪些人對香菇多糖有毒性反應，因此，預防香菇皮炎的方法最主要的是確保香菇徹底煮熟。她建議，食用香菇前應注意烹製時長，也可通過外觀、軟硬程度及口感綜合判斷香菇是否熟透，如香菇帶有香菇特有的味道，口感生澀，則代表未熟透，不宜食用。

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