創意新吃法！　北斗鎮農會研發「香菜豬肉包」

▲北斗鎮農會透過新品發表及產品創新，舉辦「香菜豬肉包行銷記者會」致力於提升香菜產業的韌性與競爭力，協助農民渡過價格波動帶來的挑戰。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／彰化報導

彰化北斗鎮是全台最大的香菜（芫荽）生產區，種植面積約165公頃，冬季產量佔全國八成，夏季供應更達九成以上，譽有台灣香菜之鄉美名。北斗鎮農會再度展現其香菜產業實力，特別舉辦「香菜豬肉包」推廣在地農產品，一改大家對香菜的看法，讓更多人認識北斗香菜的獨特風味。

北斗香菜，全台最大生產地北斗鎮擁有得天獨厚的氣候與土壤條件，孕育出台灣品質最優的香菜，每年產量穩定，供應全台市場。今年初因香菜氣候適宜，品質好、產量高，導致價格下跌至每公斤23.8元，與去年同期平均價格每公斤50元相差甚遠，陸續接獲香菜農友陳情，為解決在地重要農作物困境，並進一步提升香菜的附加價值，攜手在地業者開發創新的「香菜豬肉包」。

北斗鎮農會持續積極拓展香菜產品線，除香菜乾拌麵外，現在更推出香菜豬肉包，期望透過產品的多樣化，提升香菜價值，協助農民穩定收益。 透過新品發表及產品創新，致力於提升香菜產業的韌性與競爭力，協助農民渡過價格波動帶來的挑戰。

北斗鎮農會說明，顛覆味蕾的「香菜豬肉包」選用北斗鎮優質香菜，搭配精選台灣豬肉內餡，透過獨家比例調製，讓香菜的清香與肉餡的鮮美相互交融，吃下第一口便能感受到層次豐富的口感。對於香菜愛好者來說，這不僅是一場味蕾盛宴，更是對北斗在地農業的最佳致敬。未來農會也將持續開發各種香菜創意料理，並規劃舉辦香菜主題活動，讓更多人愛上北斗香菜的獨特魅力。

▲北斗鎮農會透過新品發表及產品創新，舉辦「香菜豬肉包行銷記者會」致力於提升香菜產業的韌性與競爭力，協助農民渡過價格波動帶來的挑戰。（圖／記者游瓊華翻攝）