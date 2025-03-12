「雲林良品」與東京電視購物台簽MOU　雲林農產重要里程碑

▲雲林縣府推出高品質、安心的商品，透過此次合作機會，讓更多日本消費者品嚐來自台灣的天然美味。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林良品進軍日本市場傳來佳音，雲林縣政府與東京電視購物台的合作夥伴株式会社コーポレートプレスメント（Corporate Placement Co., Ltd.） 正式簽署合作備忘錄（MOU）。將推動雲林優質農產品及加工食品，預計銷售額達3千萬新台幣，雲林良品更在日本Joymart股份有限公司旗下超市上架。

此次 MOU 由雲林縣長張麗善與株式会社コーポレートプレスメント代表取締役 勝田康平共同簽署。該公司為東京電視台美食購物網站「虎之門市場」的營運單位，負責從商品開發、物流到營銷策略的全方位業務。

▲此次 MOU 由雲林縣長張麗善與株式会社代表取締役 勝田康平共同簽署。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善縣長說明，「虎之門市場」作為東京電視台的美食節目，透過電視購物方式推廣全日本的優質食品。該節目除東京電視台外，還在大阪電視台、北海道電視台、愛知電視台、瀨戶內電視台及 TVQ 九州放送等六大電視台同步播出，覆蓋日本70%的人口，具備強大的市場影響力。



株式会社コーポレートプレスメント代表取締役 勝田康平指出，雲林縣長張麗善用心推廣雲林在地優質農產及加工品，推出高品質、安心的商品，日本市場一定會有所回應，透過此次合作機會，讓更多日本消費者品嚐來自台灣的天然美味。



農業處長魏勝德指出，雲林縣政府透過與東京電視台旗下虎之門市場簽訂高達3000萬台幣MOU，希望透過虎之門跟東京電視台系統將雲林良品推到日本通路上；同時，雲林蔬菜已成功進駐日本當地連鎖超市，並於食品展期間正式上架，讓日本民眾能夠在日常生活中輕鬆購買並享用來自台灣的優質蔬菜。

張麗善縣長強調，雲林良品不只到日本，更擴及至新加坡、馬來西亞、韓國，向世界行銷，與國際接軌，將最好最優質雲林良品介紹給全世界所有朋友。期待透過「虎之門市場」的強大行銷網絡，讓雲林的優質農產品登上日本主流消費市場，讓更多消費者能夠品味來自台灣的美味與安心。

▲雲林縣政府與東京電視購物台的合作夥伴株式会社正式簽署合作備忘錄（MOU）。（圖／記者游瓊華翻攝）