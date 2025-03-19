搞烏龍！業務陪客人匯款被當詐騙　板橋警緊急道歉更正

▲員警盤查林姓女業務員，並將68歲陳姓婦人（右）分開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局近日發生一起阻詐烏龍事件，警方接獲銀行行員通報疑似有詐騙案件，趕赴現場攔阻一名68歲陳姓婦人匯款，未經查證便將陪同的黃金業者認定為詐騙成員，甚至發布新聞稿公布公司名稱，導致業者憤而發律師函警告，事後警局查證這家公司為合法登記公司，立即將新聞稿刪除公司名稱，並協調媒體修正內容。

這起事件發生在本月5日下午1時許，警方接獲通報後，趕至板橋區中正路某銀行，發現陳姓婦人準備轉帳28萬5844元給一名自稱來自「聖石金業」的林姓女業務。員警未進一步查證，便將業務員與婦人分開，直接向婦人宣導投資詐騙手法，勸阻其轉帳，並於事後發布新聞，將該業務所屬公司名稱列入阻詐宣導內容。

事件曝光後，聖石金業發現媒體報導，立即派員向警方了解情況，板橋警分局確認此為誤會後，緊急下架並更改新聞內容，同時向業者道歉。然而，因媒體已廣泛報導，影響業者商譽，該公司仍透過律師函警告警方，強調若再發生類似事件，將採取法律行動。

板橋警方表示，經檢視員警密錄器畫面，員警詢問該業務員為何家公司，僅口頭自稱是聖石金業公司員工，且並無出示任何名片或相關證明文件可供證實，只提供手機查詢畫面表示自己是合法設立登記之公司。為守護民眾財產安全，攔阻詐騙新聞稿未提供該業務人員之姓名，事後經查證該家公司為合法登記公司，為免爭議，本分局立即協調相關報導媒體修正，刪除該公司的名稱。