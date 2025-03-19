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三星「霸榜神機A系列」資費方案出爐　遠傳、台灣大強推獨家限定色

記者蘇晟彥／綜合報導

三星於月初發表「霸榜神機」Galaxy A系列5G手機，包含A56 5G、A36 5G和A26 5G三款機型，遠傳電信、台灣大哥大近期也同步公布資費方案，兩間電信都分別獨賣指定色，只要搭配指定5G資費999元以上專案，即可0元入手。此外，三星在今天（19日）也宣布，One UI 7正式版將於 4 月 7日推出，A系列手機都將支援使用。

▼台灣大哥大、遠傳電信推出Galaxy A系列5G手機資費方案。

▲▼

台灣大上市三星Galaxy全新A系列　電信獨賣A56野營綠、A26 

三星3月2日發表全新Galaxy A系列5G手機，包含Galaxy A56 5G、Galaxy A36 5G和Galaxy A26 5G三款機型，台灣大哥大將於3月中旬陸續開賣全新Galaxy A系列新機，並獨家販售Galaxy A56野營綠、Galaxy A26，提供星粉更多元選擇，搭配指定5G資費999元以上專案，即可0元入手。台灣大回饋用戶，VIP用戶續約購機優惠0元起，且可獨家抽市價54,900元的三星AI智慧電子衣櫥；若至實體門市購機，搭配指定方案，即可以888元優惠價，加購市價2,680元的三星Galaxy Fit 3健康智慧手環。

此外，3月31日前至myfone網路門市購機，不論搭配專案或購買空機，均可抽PlayStation®5 PRO；申辦5G 999元以上專案，再送1,000元momo幣；續約5G專案並升級資費之用戶，登記最高再送1,200元myfone online電子禮券。購機用戶搭配指定專案還可享受多項增值服務，包括WeMo PASS及智慧停車出行平台USPACE各3個月免費體驗、「反詐戰警」進階方案6個月免費，並可加辦「新復原者預繳保險專案」，最高享600元電信帳金回饋。

遠傳電信「霸榜神機」三星A系列限定獨家色專賣　指定方案0元帶走
遠傳電信宣布三星Galaxy A36｜A56系列超A咖手機新上市，擁有「霸榜神機」的三星A系列，搭配遠傳心5Ｇ指定專案，最低只要0元起，就能帶回最新口碑推薦神機！這次Galaxy A36｜A56系列推出多項規格升級並內建全新AI體驗，包含螢幕全面升級6.7吋Super AMOLED戶外可視度更明亮，全新自拍鏡頭色彩明暗更豐富，支援全新Awesome Intelligence，像是物件橡皮擦、AI影片自動剪輯等，讓手機搜尋創作編輯更容易，並配備5000mAh超大電量與升級45W超快速充電，全新升級的薄型化設計搭配玻璃背蓋，質感再升級。

遠傳實體與網路門市上市Galaxy A36｜A56系列，其中遠傳獨家上市Galaxy A36 8G+256G推出秘境黑、滑雪白、夜光紫等三款時尚配色，另外Galaxy A36 8G+128G推出秘境黑、滑雪白、夜光紫、極光綠等四款時尚配色，Galaxy A56 12G+256G推出夜遊黑、鐵馬灰、賞櫻粉等三款時尚配色，到遠傳無論辦門號、買空機，多重好禮讓星粉擁有最潮的AI玩咖超A咖手機！

歡慶新機上市，3月底前遠傳祭出多重好禮，申辦三星Galaxy A36｜A56系列享多重影音饗宴加值服務優惠，加購最新穿戴商品最高折8,000元、只要888元即可輕鬆帶走Galaxy Fit3健康智慧手環（市價2,680元）、登錄就送Samsung wallet最高300元加值金回饋，還享遠傳獨家抽三星75吋4K智慧顯示器（市價59,900元）。

▲▼

此外，三星電子宣布將於4月7日釋出One UI 7正式版，以新穎前衛設計為用戶增添更個人化與主宰性的使用體驗。One UI 7導入專為AI而生的嶄新介面，讓使用者透過更自然的方式與Galaxy裝置互動。首波升級機種包括Galaxy S24系列、Galaxy Z Fold6和Z Flip6，未來將陸續支援更多的Galaxy智慧型手機和平板；在三月推出的A系列也都可以使用「One UI 7正式版」。

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