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爭不過台積電！李在鎔認「三星面臨生死存亡」　要求高管每週工作6天

韓國科技巨頭三星電子近日召開了一場題為「復興三星」的研討會。（圖／達志／美聯社）

▲韓國科技巨頭三星電子近日召開了一場題為「復興三星」的研討會。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

韓國科技巨頭三星電子近日召開了一場題為「復興三星」的研討會，董事長李在鎔向2000名附屬公司高管發出強烈警訊，直指公司當前正面臨前所未有的挑戰。

據《韓聯社》報導，李在鎔透過員工視頻表示：「三星正面臨生死存亡的問題。我們需要從高層進行深刻反思」。他強調，即使需要犧牲短期利潤，公司也必須優先投資未來。

在會議中，李在鎔更批評高層領導，直言「你們已經失去了三星特有的力量」，並指出公司在危機時期的「獨特韌性」已不復存在。他強調，三星必須加強對頂尖人才的聘用與培養，同時致力於尚未存在的建築技術，以確保企業的長遠競爭力。

過去數月，三星的市場表現持續受挫。該公司於今年1月公布2024年第四季財報，顯示營業利潤為6.5兆韓元（約44.8億美元），較第三季下降29%。去年第三季末，三星曾因令人失望的業績數據向外界公開道歉。

特別是在半導體業務方面，三星遭遇重大挑戰。第三季該部門的利潤較前一季下降40%，其代工業務在與台積電的競爭中處於不利地位。而三星在高頻寬記憶體（HBM）晶片領域落後於競爭對手SK Hynix。由於無法滿足NVIDIA對HBM晶片的嚴格性能要求，三星一度難以進入供應鏈。不過據報導，今年1月三星已獲得向NVIDIA供應HBM晶片的批准。

展望2025年，三星坦言，由於半導體業務持續疲軟，公司第一季的整體盈利改善可能有限。與此同時，三星大幅削減代工業務的投資額，從2024年的10兆韓元降至2025年的5兆韓元，顯示其在該領域的發展戰略有所調整。

此外，市場競爭日益激烈，三星不得不採取更嚴格的內部管理措施。據悉，2023年因財務表現不佳，三星已進入「緊急模式」，要求所有部門高管每週工作六天，以期挽回頹勢。面對全球科技產業競爭加劇與市場變化，三星能否突破重圍，重塑其市場領導地位，仍有待進一步觀察。

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