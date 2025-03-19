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金秀賢被爆刪網友文！　陸網質疑：手伸到中國來了？

▲▼ 公司怒控「金賽綸阿姨只是媽媽友人」　承認照片是真的：金秀賢反覆遭傷害。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

▲金秀賢、金賽綸。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

記者陳冠宇／綜合報導

韓星金秀賢近期捲入與已故女星金賽綸的未成年戀情風波，引發網路熱議。不過，有大陸網友發現，自己先前發表與金秀賢相關的貼文，疑似在金秀賢方面的干預之下，遭到刪除或限制流量。大陸輿論瞬間沸騰，「手伸到中國來了」、「心虛啊」，更質疑有網軍在洗風向。

金秀賢所屬公司Gold Medalist娛樂18日就近期爭議發表12頁長文，全面駁斥索賠、債務脅迫等多項指控，並警告，針對持續的名譽損害行為，將採取法律措施追究責任，呼籲公眾理性看待爭議，避免被誤導利用。

同日，有大陸網友發文稱，自己此前發布的金秀賢相關貼文疑似被金秀賢方面刪除。平台表示刪文原因為「被相關權利人實名投訴，投訴方稱該內容含有不實信息（資訊）」。據悉，該平台申請刪文需相關權利人實名申訴。

對此，大陸網友紛紛熱議，有人表示還有其他社群媒體平台出現類似狀況：「我發的關於金秀賢的微博，直接限流（限制流量）了」、「難怪我上次評論的貼文沒過一會兒就顯示原文被刪除了」。

不少大陸網友表示反感：「手伸到中國來了」、「很明顯，這兩天請了無數網軍來洗」、「心虛啊」、「洗有什麼用，大家都是正常人，有自己的判斷」，還有人說，「那麼喜歡刪就把他的帖子（貼文）刪光，直接讓他在中國查無此人不好嗎」。

▼金秀賢在金賽綸家影片被公開。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

▲金秀賢在金賽綸家影片被公開。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

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