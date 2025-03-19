士林夜市「地瓜球攤沒人顧」　13萬人秒懂：不怕偷！老闆回來驚呆

▲老闆本尊回應了。（圖／翻攝Threads）



網搜小組／劉維榛報導

不少外國人都驚訝，台人總愛用3C產品佔位，而一名網友也驚呼，在士林夜市看到一家沒有老闆的地瓜球攤位，想吃的話，客人得自己裝袋、找零。文章引來13萬人朝聖，紛紛笑虧「台灣會不見的都是急迫性物品，比如雨傘、安全帽」；甚至還釣出老闆本尊回應，當天賣得不錯也沒少錢，「台灣人真的很善良！」

一名網友在Threads表示，昨晚逛士林夜市時，看到一家地瓜球攤位，但盛裝的人不像是老闆，結果繞去正面有一張手寫公告，老闆稱有事要去艋舺一趟，一份50元有10顆，採自助式盛裝、找錢。

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而原PO也拍下這有趣畫面，並以「論台灣人的信任程度」為標題在Threads笑稱，比起攤位空蕩蕩，台灣人好像更擔心雨傘會被偷。

文章引來13萬人也笑回，「那炸好的賣完，是可以自己炸嗎」、「台灣會不見的都是急迫性物品，比如雨傘、安全帽、令人很餓的機車掛勾上的鹹酥雞等等」、「台灣人不怕攤販被偷走、賣的食物被吃，但我很怕我機車上的抹布被偷」、「愛吃地瓜球的人能有什麼壞心思」、「台灣就很奇怪，我不太怕錢、筆電、手機放桌上被幹走，但是雨傘、機車抹布...每次都不見」。

也有網友分享奇葩經歷，「之前逛雜貨店也突然被老闆叫去顧了40分鐘的店，因為他要回家吃老婆煮的咖哩」、「有一次去買好了啦超大杯，看沒人顧店本來想走掉，被裡面一個坐輪椅的阿姨叫住，她用口頭教我怎麼做飲料...然後我還真的做了，封膜到裝袋找錢都DIY」、「之前還看過幫忙烤香腸的客人」。

留言串更釣出老闆親自解釋原因，由於當下巧克力粉沒有了，才趕緊去艋舺倉庫拿貨，讚嘆台灣人真的很善良，「我回來的時候發現賣得還不錯，而且也沒有少錢更沒有人只裝紫色的地瓜球，讓我感到很欣慰！」