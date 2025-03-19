超多人吃「1連鎖店」忘記付錢　店員衝出來叫人！前主播也忘過

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超多人吃SUKIYA忘付錢「店員衝出來叫人」！前主播也忘過

▲7月12日維持三級警戒，擬開放餐廳有條件內用，圖為食其家（すき家SUKIYA）。（圖／記者林敬旻攝）

 ▲日本連鎖牛丼品牌SUKIYA。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉維榛／綜合報導

「點餐制度是不是要有些調整，才能避免尷尬呢？」媒體人狄志為表示，最近去「すき家」（SUKIYA）買丼飯，站在騎樓等餐點時，直擊3組客人沒付帳就要離去，店員還得跑出來把客人請回去付錢的尷尬狀況。引來近萬人討論，「店員也太累了吧，應該改變結帳方式，才不會造成彼此的困擾！」

狄志為在臉書粉專分享，最近去SUKIYA買牛丼飯給兒子吃，點完餐點後便站在騎樓等待，看到一名媽媽帶著兩個女兒離開時，店員追出來大喊：「小姐，對不起，你還沒買單！」媽媽驚訝地道歉，趕緊回店裡付錢。

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這時，站在旁邊的一對情侶開始討論，男生認為媽媽是「裝傻故意不付」，女生則幫忙緩頰，認為她可能只是太忙沒注意，畢竟這家店是「吃完再付」，的確容易讓人忘記。

正當狄志為想開口加入討論時，又有一組客人吃完沒付錢就走，店員立刻大喊：「先生，你們還沒買單喔！」這次換成是一名爸爸滿臉通紅地道歉，孩子還在一旁笑說：「爸爸你好好笑喔，竟然忘記付錢。」

剛剛那對情侶聽到後，女生立刻對男友說：「你看吧，不只剛剛那位媽媽，真的容易忘記！」男生這才認同：「原來這家店是這樣的制度啊，難怪會發生這種事，應該要改一下吧」，隨後兩人就離開了。

過了一會兒，狄志為的丼飯已經好了，他好奇問店員「這種情況很常發生嗎？」對方嘆氣回應「還蠻常的，但我們也只能去追單」，為了不讓自己賠錢，也顧不得客人的面子了，只能衝出去叫人。

這番話讓狄志為不禁感慨，尤其在用餐巔峰時段，無論是客人還是店員都可能因為太匆忙而忘記買單，或許這家店該重新檢討付款方式。正當狄志為準備離去時，又見到一位店員追出來，對著另一個從店裡走出的小姐大喊「小姐你還沒有買單喔」，這讓狄志為哭笑不得表示，「這個可能你我以為很少看到的街頭奇景，其實天天都在餐飲界上演。」

文章引來近萬人回應，「覺得店員也太累了吧，真的應該改變結帳方式，才不會造成彼此的困擾」、「我決定把文章PO給他們高層看，應該調整帳夾或溫馨文字提醒」、「主要Sukiya內用的帳單是用紙捲起來放在塑膠管內，很容易忽視它，就忘記了，如果用帳夾可能可以降低這個機率，但還是更建議用點餐機先付費」、「等餐的時間就有三組客人忘記買單，很誇張」、「應該要改成先結帳吧！要不然店員會累死」、「不懂吃完再買單為什麼會不記得、哪裡難？家附近小吃店都是吃完再付」、「畢竟壞的人只是少數，我仍然相信社會上大部分都是好人」。

不僅如此，前主播蕭彤雯也在下方自首回應，「滑到這篇嚇到！因為我就是上週帶兩個女兒吃完就走，被店員追出來叫住的媽媽，若不是在永和，我真的以為是我」。

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