　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

員工抓姦老闆「翻拍淫照」討封口費　認錯願捐12萬又反悔

▲▼示意圖,滑手機,手機,手（圖／123RF）

▲員工偷拍老闆手機抓姦，恐嚇討封口費遭判刑，為了求緩刑又偽造捐款收據，遭到起訴。（示意圖，與本案無關／123RF）

記者劉昌松、黃資真／台北報導

北市一名許姓員工某天從老闆手機中，發現已婚的老闆疑似外遇，偷偷拍下後以「一次性買斷商品」為由，向老闆恐嚇25萬封口費得手，結果被老闆告上法院判刑7月，但雙方談好以公益捐款12萬元為代價和解。結果許男竟偷走慈善協會空白收據，隨意亂填寫假資料，佯裝已捐款求緩刑，結果又被踢爆。台北地檢署調查後今（14日）偵結，將許男依偽造文書罪起訴。

許姓員工在2016年某日，偷偷打開老闆辦公室抽屜，從中拿出老闆的手機，打開閱覽後意外發現老闆與小三的性行為照片，許男卻動起歪腦筋，私自拍下照片後，5年後突然傳訊息威脅老闆「新年快樂，這裏有些照片商品想銷售給您，新年價66萬」，還說如果逾時匯款，就會將購買「一次性買斷商品」資格轉讓給他人。

見到上開恐嚇訊息的老闆連忙匯了25萬元後報警處理，一審許男因此被依竊錄他人非公開活動、恐嚇取財罪，合併判處7月有期徒刑，得易科罰金，犯罪所得25萬元沒收。

上訴後雙方和解，許男必須以老闆名義捐出12萬給慈善機構，但許男試圖偷吃步，化名他人至該慈善機構表示要捐款1000元，確認工作人員捐款收據的存放位置後短暫離開，事後返回偷出收據，填寫日期、捐贈者、金額等欄位再撕走。

得手假收據後許男拍照給老闆的律師，表明自己已履約捐款，藉此謀求獲緩刑，但法院書記官致電慈善協會求證，經慈善協會調閱監視器後才發現收據被竊走，東窗事發的許才在11月8日到郵局臨櫃劃撥捐款12萬元給慈善協會，並於翌日下午親自將收據送到法院。

法官認爲許毫無悔意、不知悔改， 一再欺瞞法院，雖最後確有捐款行為，但所為不宜緩刑，維持7月刑期，不給緩刑。偽造收據部分則另案由台北地檢署偵結，再依偽造文書罪起訴許男。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柳演錫零負評形象毀了！遭爆逃稅70億
快訊／北檢南下花蓮！搜索「戰天下」　已展開3波行動
重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸
普丁原則上同意停火？　澤倫斯基：想拒絕「但不敢跟川普說」
分手超窮驚見「家寧專櫃1物品」　Andy真實反應曝！萬人爆心
Andy收到多少抖內？他一算驚呆：台人團結真的猛
快訊／傳傅崐萁住家遭搜索！　傅辦：無事，早上專心看質詢
快訊／傅崐萁花蓮住家遭北檢搜索
金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝
家寧哥雞肉店現況曝！　招牌不見了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／查修容小物！北檢證實搜索「戰天下」　已展開3波行動

詐團出怪招！台灣發話騙印度　本土技術輸出印太損國際形象

撿到客人信用卡2天刷10次　店員慘吃2罪下場曝光

快訊／傅崐萁花蓮住家遭搜索！北檢接告發　涉違選罷法、反滲透法

員工抓姦老闆「翻拍淫照」討封口費　認錯願捐12萬又反悔

屏東10易肇事路口曝光「全在屏東市」　中華、林林路口居冠

詐團鎖定印度人！調查局聽行騙音檔好頭痛　找「泰、越、印」解密　

給你滿滿大平台！單車弟斑馬線來回「孔雀開屏」　停燈騎士全笑瘋

網紅拍片性騷工作人員「亂摸胸臀還脖子吹氣」　挨告判刑4月

快訊／19歲男陳屍摩鐵床上！退房時間沒回應　房務開門嚇壞

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

快訊／查修容小物！北檢證實搜索「戰天下」　已展開3波行動

詐團出怪招！台灣發話騙印度　本土技術輸出印太損國際形象

撿到客人信用卡2天刷10次　店員慘吃2罪下場曝光

快訊／傅崐萁花蓮住家遭搜索！北檢接告發　涉違選罷法、反滲透法

員工抓姦老闆「翻拍淫照」討封口費　認錯願捐12萬又反悔

屏東10易肇事路口曝光「全在屏東市」　中華、林林路口居冠

詐團鎖定印度人！調查局聽行騙音檔好頭痛　找「泰、越、印」解密　

給你滿滿大平台！單車弟斑馬線來回「孔雀開屏」　停燈騎士全笑瘋

網紅拍片性騷工作人員「亂摸胸臀還脖子吹氣」　挨告判刑4月

快訊／19歲男陳屍摩鐵床上！退房時間沒回應　房務開門嚇壞

軍事審判昔遭詬病無獨立性　沈伯洋：「國安法庭」是解決的方法

柳演錫零負評形象毀了！遭爆逃稅70億　公司急出面：整理立場中⋯

評賴清德恢復軍審「睿智且正確」　游盈隆：當年倉促修法矯枉過正

赴陸要落實登錄制度　觀光署：國人自由行前先上傳資料

沉浸式農遊！花蓮瑞穗2條路線搭配食農夜空體驗　即日起報名

快訊／查修容小物！北檢證實搜索「戰天下」　已展開3波行動

日相石破茂認了！自費發每人「10萬日圓禮券」　稱不違法拒絕辭職

胸部比頭大！29歲澳洲女患罕見「巨乳症」　想縮胸遭醫拒絕

普丁原則上同意停火？　澤倫斯基：想拒絕「但不敢跟川普說」

重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸乾了

187cm高挑占卜師登場「帥到像藝人」　巫師「神明上身？！」脫口：真是帥啊...

社會熱門新聞

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

快訊／傅崐萁花蓮住家遭搜索！涉違選罷法、反滲透法

23歲女離婚、親人過世！　爛醉開車掃落23機車爆哭

Andy爸轟「撈光錢就趕走人」！心疼兒子：吃人夠夠

開BMW國道逼車害5歲童慘死　企業前董座1200萬換緩刑

即／東勢街頭傳槍響　警追通緝犯開3槍

即／碧山巖開漳聖王廟凌晨火警！

快訊／揮刀砍死技術長！雲云科技董座現況曝光

消防員爽啪救護對象！坦承「是砲友」要賠妻30萬

鮑魚聞人鍾文智判30.5年落跑　通緝照片曝光

知名餐飲為省錢毒害市民　黑心環保業者狠撈3億

論壇貼爆乳照攬客　「永和飛兒」是大媽

即／19歲男陳屍摩鐵床上　房務開門嚇壞

噁神棍15年性侵5名信眾58次！

更多熱門

相關新聞

進「女廁偷拍」被抓！色狼失足摔落1樓

進「女廁偷拍」被抓！色狼失足摔落1樓

重慶永川一名36歲的徐姓男子近日遭一名女子指控，躲在女廁偷拍。徐男在女子男友的質問下，心虛落荒而逃，逃跑過程中，一度因失足，從2樓跌落至1樓後，躺在原地動彈不得，當場被警方制伏。

陸多家企業「強制準時下班」　員工嚇傻

陸多家企業「強制準時下班」　員工嚇傻

陸客偷拍空姐　全日空怒拿法條回應

陸客偷拍空姐　全日空怒拿法條回應

新人小心中招　職場老鳥討人厭六大行為

新人小心中招　職場老鳥討人厭六大行為

被笑拿不出100萬　他毆死好友判10年半定讞

被笑拿不出100萬　他毆死好友判10年半定讞

關鍵字：

員工老闆封口費偷拍偽造收據

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

曾國城道歉了

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

家寧「神隱1天出手了」！

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

快訊／徐乃麟道歉！「未用同理心看待我深感抱歉」

家寧哥哥雞肉店傳頂讓　網友見1事更氣

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面