員工抓姦老闆「翻拍淫照」討封口費　認錯願捐12萬又反悔

▲員工偷拍老闆手機抓姦，恐嚇討封口費遭判刑，為了求緩刑又偽造捐款收據，遭到起訴。（示意圖，與本案無關／123RF）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

北市一名許姓員工某天從老闆手機中，發現已婚的老闆疑似外遇，偷偷拍下後以「一次性買斷商品」為由，向老闆恐嚇25萬封口費得手，結果被老闆告上法院判刑7月，但雙方談好以公益捐款12萬元為代價和解。結果許男竟偷走慈善協會空白收據，隨意亂填寫假資料，佯裝已捐款求緩刑，結果又被踢爆。台北地檢署調查後今（14日）偵結，將許男依偽造文書罪起訴。

許姓員工在2016年某日，偷偷打開老闆辦公室抽屜，從中拿出老闆的手機，打開閱覽後意外發現老闆與小三的性行為照片，許男卻動起歪腦筋，私自拍下照片後，5年後突然傳訊息威脅老闆「新年快樂，這裏有些照片商品想銷售給您，新年價66萬」，還說如果逾時匯款，就會將購買「一次性買斷商品」資格轉讓給他人。

見到上開恐嚇訊息的老闆連忙匯了25萬元後報警處理，一審許男因此被依竊錄他人非公開活動、恐嚇取財罪，合併判處7月有期徒刑，得易科罰金，犯罪所得25萬元沒收。

上訴後雙方和解，許男必須以老闆名義捐出12萬給慈善機構，但許男試圖偷吃步，化名他人至該慈善機構表示要捐款1000元，確認工作人員捐款收據的存放位置後短暫離開，事後返回偷出收據，填寫日期、捐贈者、金額等欄位再撕走。

得手假收據後許男拍照給老闆的律師，表明自己已履約捐款，藉此謀求獲緩刑，但法院書記官致電慈善協會求證，經慈善協會調閱監視器後才發現收據被竊走，東窗事發的許才在11月8日到郵局臨櫃劃撥捐款12萬元給慈善協會，並於翌日下午親自將收據送到法院。

法官認爲許毫無悔意、不知悔改， 一再欺瞞法院，雖最後確有捐款行為，但所為不宜緩刑，維持7月刑期，不給緩刑。偽造收據部分則另案由台北地檢署偵結，再依偽造文書罪起訴許男。