欠稅54萬拒繳遭追討！台女逃中國7年　為年邁母還清欠款回家

▲北市盛姓女子欠稅滯留中國7年，近日委託友人在士林分署櫃台繳款及辦理解除限制出境事宜。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市54歲盛姓女子因積欠綜合所得稅、健保費及交通罰鍰等37案，累計欠款54萬餘元，經法務部行政執行署士林分署多次催繳未果，於2018年對其實施出境及出海管制。盛女為避免影響工作，選擇滯留中國長達7年，直至近日因擔心年邁母親健康，委託友人代為繳清欠款，終於得以返台與家人團聚。

據悉，盛女自2016年起因欠繳稅款、健保費及交通罰單，案件陸續被移送士林分署執行。期間雖曾執行其銀行存款，卻僅追討到約9,000餘元。士林分署多次通知她到案說明財產狀況，惟她皆置之不理，且長年於中國從事金融業務，頻繁往返兩岸。士林分署查明後，於2018年10月依法對其限制出境及出海，但盛女索性滯留中國，以躲避追討。

然而，隨著思鄉情切，且擔憂85歲高齡母親健康，盛女最終決定設法籌措款項，委託台灣友人繳納全部欠款。士林分署於今年2月25日收到款項後，解除對其入出境管制，盛女終於能夠返回台灣，與家人久別重逢。

士林分署呼籲，民眾應誠實繳納各項公法上債務，切勿逃避責任，否則不僅可能遭限制出境，甚至面臨拘提、管收等強制執行處分，最終仍需面對法律責任，得不償失。