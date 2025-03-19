【廣編】國民女神蔡黃汝纖盈推薦！低卡油切輕保養「桂格享纖白柚檸檬飲」新上市

▲國民女神蔡黃汝2025年續擔任桂格輕保養大使。

圖、文／桂格提供

為了滿足消費者的需求，《桂格》機能飲系列2025年全新推出「油切享纖白柚檸檬飲」，以專利素材與技術開發出油切素材，能促進代謝、低卡低熱量，風味上完美結合酸香清爽的白柚與檸檬，提供全新夏日飲品選擇，暢飲之餘，也能維持纖盈身形！

《桂格》2025年再度邀請國民女神蔡黃汝（豆花）擔任品牌輕保養大使！在主持、戲劇、歌唱跨領域認真經營的她，無時無刻都需要讓身形、容貌和精神維持最佳狀態。多元訴求的桂格機能飲就是她每日輕保養的最佳後盾，桂格自2024年推出訴求提神的「桂格補氣養蔘蜂蜜飲」與訴求美顏的「桂格美顏膠原莓果飲」，2025年再推出低卡油切的「桂格油切享纖白柚檸檬飲」，提供滿足解渴又能健康的選擇。兼具人氣與親和力的蔡黃汝也是「油切享纖白柚檸檬飲」的最佳代言人。

「桂格油切享纖白柚檸檬飲」添加綠茶萃取物含兒茶素幫助油切、玫瑰果萃取促進代謝以及專利Fibersol-2膳食纖維，低卡低熱量每100ML不到20大卡，是一款兼具美味解渴與油切功能的輕保養飲，即日起於各大超商、超市及電商平台熱銷中，邀請你品嚐兼具好風味與低卡有形的輕保養飲。