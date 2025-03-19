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丁特估算Andy被坑多少錢！　喊話張媽至少還4千萬：我們才能罷休

▲▼家寧,Andy,眾量級。（圖／翻攝臉書／眾量級CROWD）

▲家寧、Andy事件持續延燒。（圖／翻攝臉書／眾量級CROWD）

記者葉國吏／綜合報導　

Youtuber Andy老師跟「眾量級CROWD」頻道、前女友家寧一家的風波無法平息。實況主丁特分析Andy應該收到的金額，至少三、四千萬。

丁特指出，自2016年開始經營YT頻道，以2018年成立公司計算，到今年3月13日為止，他的頻道觀看次數達7.5億次，收益為269萬美元（約8874萬元台幣）。而眾量級的觀看次數則為8億次，兩者應屬同級別。丁特認為，雖然遊戲類頻道的收益會較高，但推估眾量級的流量收益至少也有4500萬元。

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▲▼丁特。（圖／翻攝YouTube／Dinter）

▲丁特：張媽媽至少要還給Andy三、四千萬，這件事情才有辦法落幕。（圖／翻攝YouTube／Dinter）

此外，丁特表示，遊戲頻道的業配收益通常較少，佔總收入約50％，而眾量級屬於生活類頻道，能接的業配種類更多，業配收益可能佔總收入的70%至80%。若以70%計算，流量收益4500萬元反推業配應該有上億元，業配加流量總收入應該有1.5億元左右。

丁特進一步分析，即便只以Andy在公司佔股25%來計算，他也應該分到3750萬元，再加上每年5%的利息，Andy至少應該向家寧一家追討4300萬元左右。丁特表示，雖然許多人認為Andy在法律上可能拿不回這些錢，但正因如此，大家更應該幫助Andy，「張媽媽至少要還給Andy三、四千萬，這件事情才有辦法落幕，我們台灣才能善罷甘休。」

丁特感嘆，人生最痛的教訓就是被你信任的人背叛，他認為Andy被最信任的女友和準丈母娘當作搖錢樹，感到非常不忍。他也對Andy感到不好意思，因為一直以為他住小套房只是拍片人設，「原來是真的窮，太慘了Andy，真的沒有辦法想像啊！」 

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